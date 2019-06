Nog geen plannen voor dit weekend? Er zijn een heleboel festivals die je kunt bezoeken. Van Best Kept Secret in Hilvarenbeek tot foodfestival De Rollende Keukens in Amsterdam en Vestrock in Hulst, waar onder anderen Davina Michelle optreedt.

Best Kept Secret Festival – Hilvarenbeek

Komend weekend strijkt het Best Kept Secret Festival alweer voor de zevende keer neer in Hilvarenbeek. Grote namen als Christine and the Queens, Bon Iver, Primal Scream, Interpol en Jack White’s The Raconteurs kleuren de diverse line-up. Dé publiekstrekker is het Duitse Kraftwerk dat met een imposante 3D-show naar Beekse Bergen afreist.

Waar: Beekse Bergen, Hilvarenbeek

Wanneer: 31 mei tot en met 2 juni

Prijs: Vanaf 85 euro

Meer informatie en tickets

Amsterdam Open Air - Amsterdam

Op Amsterdam Open Air kun je je dit weekend weer onderdompelen in de wereld van house, techno en hiphop. Op negen podia in het prachtige Gaasperpark zorgen onder meer Netsky, Bizzey, Joris Voorn, Broederliefde, Benny Rodriguez, Lucas & Steve en Josylvio voor een opwindende trip door een divers muzikaal landschap.

Waar: Gaasperpark, Amsterdam

Wanneer: 1 en 2 juni

Prijs: 134,50 euro

Meer informatie en tickets

(Foto: NU.nl)

Vestrock - Hulst

Nothing But Thieves, Triggerfinger, Kaiser Chiefs, White Lies, Davina Michelle en Navarone zijn de grote kanonnen op de tiende editie van Vestrock. Dit alles in het prachtige decor van de schilderachtige middeleeuwse stadswallen van de Zeeuwse vestingstad Hulst. Een weekend vol muziek én cultuur dus.

Waar: Eiland Buitenvest, Hulst

Wanneer: 31 mei tot en met 2 juni

Prijs: vanaf 52,50 euro

Meer informatie en tickets

Het weekend van de Rollende Keukens – Amsterdam

Van gastronomische vreetkar tot excentrieke pizzawagen en van curieuze BBQ-camper tot rollende keukenprinsessen. Dat belooft het culinaire festival Het weekend van de Rollende Keukens de komende dagen hun bezoekers. Met meer dan honderd foodtrucks wordt de Westergasfabriek hiermee omgetoverd tot ‘het grootste openluchtrestaurant van Europa’.

Waar: Westergasfabriek, Amsterdam

Wanneer: 29 mei tot en met 2 juni

Prijs: gratis

Meer informatie en tickets

(Foto: NU.nl)