Pinkpop viert tijdens de aankomende editie op 8, 9, 10 juni zijn vijftigste verjaardag. Een halve eeuw vol muzikale herinneringen en bizarre hoogtepunten. NU.nl zet de tien meest memorabele momenten op een rij.

10. John Coffey - 2015

David Achter de Molen, zanger van de inmiddels ter ziele gegane rockband John Coffey, maakt zich in 2015 onsterfelijk door een biertje te vangen, dat van zeker 20 meter afstand zijn richting op wordt gegooid. Dat er na de vangst zelfs nog een slok in het bekertje zit, is het tweede mirakel van die show.

9. Krezip - 2000

Tijdens de komende jubileumeditie van Pinkpop maakt Krezip een eenmalige comeback. De Brabantse band imponeert in 2007 door als lastminutevervanger voor Amy Winehouse de weide plat te spelen, maar vooral hun sprankelende debuut in 2000 - met een betoverende versie van I Would Stay - staat in het geheugen gegrift.

8. U2 - 1981

De Ierse rockers van U2 zijn begin jaren tachtig nog geen heel bekende naam en hebben ook nog niet veel materiaal om een flinke set te spelen. Hit I Will Follow wordt zelfs tweemaal opgevoerd. Toch is dan al duidelijk dat de band - met de charismatische frontman Bono - een hele grote gaat worden.

7. Rolling Stones - 2014

De bejaarde rockers van de Rolling Stones staan al jaren bovenaan het verlanglijstje van Pinkpop-organisator Jan Smeets als het in 2014 eindelijk lukt om de Britten naar Landgraaf te halen. Ze leveren precies wat gevraagd wordt: een memorabele greatest hits-show voor jong en oud.

6. The Cure - 1986

In 1985 beleeft Pinkpop een rampeditie. Slechts vijftienduizend bezoekers komen naar Limburg. Het festival vernieuwt, programmeert gedurfder en haalt met The Cure voor het eerst een peperdure headliner binnen. Dat werkt en het festival verkoopt uit. Dat de Britten daarna een fantastische show neerzetten, is de kers op de taart.

5. Bruno Mars - 2018

De Pinkpop-bezoekers houden in 2018 hun hart vast als Bruno Mars het festival afsluit. Het jaar ervoor heeft een ander popicoon, Justin Bieber, namelijk een draak van een optreden gegeven. Maar Mars levert waar voor zijn geld en betovert het publiek met een magische performance.

4. The Police - 1979

Net als U2 is The Police een band die met hun optreden op Pinkpop voor het eerst pas echt naam maakt in ons land. In de bloedhitte maken Sting, Andy Summers en Stewart Copeland een onuitwisbare indruk en valt Nederland massaal voor het energieke Britse trio.

3. Metallica - 2014

De duistere Heavy Metal van Metallica komt zelden beter tot zijn recht dan tijdens Pinkpop 2014. Er raast een donderstorm over Limburg en even wordt gevreesd dat het festival moet worden afgelast. Onder een zwaar onweer vol slagregens en bliksemschichten geeft de Amerikaanse rockformatie een demonisch goede show.

2. Pearl Jam - 1992

Misschien wel het bekendste moment uit de geschiedenis van Pinkpop: Pearl Jam-frontman Eddie Vedder die in een mast klimt en het publiek induikt. Toch wordt de Amerikaanse band onrecht aangedaan als alleen dat moment eruit wordt gelicht. De hele show van de tot dan toe nog vrij onbekende rockband uit Seattle is legendarisch.

1. Rage Against the Machine - 1993

Een band die met zijn opzwepende show de massa zo laat springen dat er een officiële aardbeving ontstaat, verdient natuurlijk de bovenste positie in deze lijst. Het lukt Rage Against the Machine in 1994. Tijdens de show zorgen hits als Bullet in the Head en vooral Killing in the Name voor een meting van 1 op de schaal van Richter.