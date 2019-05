Festivals zijn er in alle vormen en maten. Maar waarom betaal je voor sommige festivals meer dan 200 euro voor een kaartje en wandel je bij andere gewoon gratis naar binnen?

Lowlands is een van de bekendste festivals van Nederland, maar ook een van de meest prijzige. Voor een kaartje betaal je inclusief servicekosten 205 euro.

Eric van Eerdenburg is directeur van het festival in de Flevopolder, dat ook dit jaar weer stijf uitverkocht is. Hij kan de pittige entreeprijs eenvoudig verklaren: "Een festival als Lowlands heeft nu eenmaal een flink kostenpakket."

Top drie duurste festivals in Nederland North Sea Jazz (240 euro voor een weekendticket)

Pinkpop (230 euro voor een weekendticket)

Lowlands (205 euro voor een weekendticket)

Een flinke bak geld die terugverdiend moet worden

"Je hebt natuurlijk de artiesten die betaald moeten worden, maar ook de aankleding en de randprogrammering zijn duur. Daarnaast moet je een infrastructuur aanleggen, waarbinnen je 60.000 mensen drie dagen en nachten service moet verlenen. Dat kost allemaal bij elkaar een flinke bak geld, die met een gezonde marge terugverdiend moet worden."

Volgens Van Eerdenburg wordt het jaarlijks duurder om überhaupt een groot festival te organiseren.

“Wie headliners wil binnenhalen, moet simpelweg meebieden” Eric van Eerdenburg, directeur Lowlands

"De btw is van 6 naar 9 procent gestegen en er is een niet te stuiten opkomst van grote internationale festivals waarmee we moeten concurreren. Dat betekent dat de prijzen van het muzikale talent flink stijgen en als je headliners wil binnenhalen, moet je simpelweg meebieden."

De ticketprijs is dus voornamelijk afhankelijk van de ambities van een organisator en de wensen van de doelgroep. Het Haagse Parkpop is het grootste gratis festival van Nederland. Zij hebben een andere filosofie.

"Wij kunnen natuurlijk qua line-up niet concurreren met festivals als Lowlands of North Sea Jazz", legt directeur Guus Dutrieux uit. "Maar dat willen we ook helemaal niet. Met Parkpop bedienen we een brede groep muziekliefhebbers, die gewoon een leuke dag willen hebben met fijne artiesten."

Top drie grootste gratis festivals in Nederland Nijmeegse Feesten (1.615.000 bezoekers)

Parkpop (200.000 bezoekers)

Appelpop (125.000 bezoekers)

Parkpop draait volgens Dutrieux voornamelijk op sponsorbijdragen en cateringomzet. "Het gat van de ticketopbrengst wordt daarnaast opgevuld door de gemeente, die Den Haag graag als popstad wil profileren."

'Subsidie is het toverwoord'

"Subsidie is in veel gevallen inderdaad het toverwoord", legt muziekjournalist Atze de Vrieze het bestaansrecht van gratis festivals uit. "Zonder een bijdrage van een gemeente kan zo'n festival eigenlijk niet georganiseerd worden."

Als een festival echt grote namen wil vastleggen, is een entreeprijs hanteren volgens hem dan ook noodzakelijk.

"Parkpop heeft sinds vorig jaar op zaterdag een extra avond, waar wel betaald moet worden. Een dagkaart kost 50 euro. Doe dat maal drie en je komt aardig in de buurt van een Lowlands-kaartje."

“Een gratis festival is vaak een uit de kluiten gewassen braderie” Atze de Vrieze, muziekjournalist

Volgens De Vrieze hebben de grote prijsverschillen tussen festivals inderdaad te maken met de aankleding en het randprogramma.

"Een gratis of goedkoop festival is vaak een soort uit de kluiten gewassen braderie, waar het draait om gezelligheid en minder om de muziek. Dure festivals doen er alles aan om de sfeer zo perfect mogelijk te maken en dat kost inderdaad een hoop geld."