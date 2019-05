Een festivalline-up samenstellen is één grote puzzel. Maar hoe zorgt een organisatie dat alle stukjes passen? NU.nl vraagt het aan Best Kept Secret-programmeur Roel Coppen.

"Ik ben nu al bezig om de grote acts voor volgend jaar vast te leggen", vertelt de 35-jarige Limburger, medeorganisator van het Best Kept Secret Festival dat volgende week plaatsvindt in Beekse Bergen.

Volgens Coppen zijn de headliners namelijk de kapstok waaraan het hele festival hangt. "Daar begint alles", legt hij uit. "Daarna vullen we de rest van de programmering in. De laatste plekken - veelal de kleinere acts - worden pas laat vergeven, omdat we talentenfestivals als South By Southwest en Eurosonic willen afwachten."

“Je moet het festival én je publiek kennen” Roel Coppen, Programmeur Best Kept Secret

Artiesten zoeken die in de line-up passen én in de smaak vallen bij het publiek, daar draait het volgens de programmeur om.

"Je moet je festival kennen, maar ook je publiek. Daarbij is het ook belangrijk om uit te dagen, want als je alleen brengt wat de meesten kennen, roest je als festival vast."

Volgens Roel Coppen zijn headlineers de kapstok waar een festival aan hangt (Foto: Nathan Reinds).

Veel aanbod maakt de keuzes lastig

Goede voelsprieten, een sterk netwerk en ervaring zijn volgens hem heel belangrijk om juist díé artiesten te contracteren, die op het punt van doorbreken staan.

"Het heeft echt met onderbuikgevoel te maken. Dat er iets te gebeuren staat. Daarnaast moet je goed op de hoogte zijn over wat er te boeken is, maar vooral: waar vraag naar is. Er wordt zoveel aangeboden, dat de juiste keuzes maken lastig is. Soms moet je ook een beetje geluk hebben."

“Ik ben trots op het binnenhalen van Radiohead” Roel Coppen, programmeur Best Kept Secret

Geluk had Best Kept Secret tijdens het vijfjarig bestaan toen Radiohead onverwacht toezegde om naar Brabant te komen.

"Daar ben ik nog best trots op", geeft Coppen toe. "De band deed maar een paar festivals en ik dacht dat het een longshot was, zeker omdat wij niet kunnen concurreren met reuzen als Coachella en Glastonbury. Maar ik heb het gelukkig toch geprobeerd. Dat ze uiteindelijk kwamen, was echt te gek."

Puzzelen welke band waar staat

Als de festivalposter vol staat, begint het echte puzzelen. Welke act staat waar en hoe laat? Volgens Coppen een uitdagende klus.

"Het is ieder jaar passen en meten. Soms kies je er bewust voor om een heel populaire act op een kleiner podium te zetten, omdat deze in de avonduren veel beter past, maar het hoofdpodium al bezet is. Dat hebben we dit jaar bijvoorbeeld met Lizzo gedaan."

Het binnenhalen van een band als Radiohead is niet makkelijk. (Foto: ANP)

Tent te klein bij Macklemore

Soms groeit een artiest in een paar maanden zo hard, dat de tent of het podium de massa niet meer aankan.

"Dat hebben we bijvoorbeeld met Macklemore meegemaakt. Die had achteraf gezien gewoon op het hoofdpodium gemoeten. Maar soms kan het niet anders vanwege een tijdschema of het soort act. In het eerste jaar hadden we Portishead en Sigur Rós op dezelfde avond. Beiden sfeeracts, die overdag minder uit de verf komen. Dan moet je toch kiezen."

Met de tiende editie van zijn festival aanstaande, fantaseert Coppen allang niet meer over droomheadliners.

"Ik kan er niet zo snel eentje verzinnen. Er zijn nog genoeg acts die ik heel graag wil halen hoor, maar dat hoeven niet speciaal heel grote jongens te zijn. Ik kies liever voor een verrassende, speciale act, dan puur een naam."