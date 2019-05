Voor iedereen die last minute op stap wil: een overzicht van festivals die je deze week nog kunt bezoeken. Van Sniester Festival in Den Haag tot Central Park in Utrecht.

Sniester Festival – Den Haag

Het Haagse Sniester Festival zegt niet voor "pussies" te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat er gedurfd geprogrammeerd wordt in de Hofstad. Van hard naar fragiel en van bekend naar jong talent. Merol, Mozes and the Firstborn, Tape Toy en Splendid zijn de publiekstrekkers.

Waar: verschillende locaties in Den Haag

Wanneer: 24 tot en met 26 mei

Prijs: vanaf 17,50 euro

Meer informatie en tickets

Central Park – Utrecht

Aan de rand van Utrecht worden tijdens Central Park de smaakpapillen en de oren verwend. Foodtrucks en wijnbarren verzorgen de innerlijke mens, terwijl onder andereb Kaiser Chiefs, Douwe Bob, DI-RECT, BLØF, Racoon en De Jeugd van Tegenwoordig voor het feest zorgen.

Waar: Grasweide Strijkviertel, utrecht

Wanneer: 25 mei

Prijs: 45,85 euro

Meer informatie en tickets

DI-RECT, BLØF, Racoon en Douwe Bob komen naar Utrecht voor een optreden. (Foto: ANP)

Klomppop Festivalweekend 2019 – Ovezande

Het Zeeuwse Ovezande staat tijdens Klomppop in het teken van drie dagen cultuur. Op vrijdag en zaterdag zijn er optredens van onder anderen Maan, Fresku, Claw Boys Claw en Indian Askin en op zondag – met gratis toegang - staat straattheater centraal.

Waar: Nieuwstraat, Ovezande

Wanneer: 24 tot en met 26 mei

Prijs: 7,50 euro voor vrijdag en 22,50 euro voor zaterdag

Meer informatie en tickets

Maan treedt op tijdens Klomppop in Overzande. (Foto: ANP)

London Calling #1 – Amsterdam

Spannende nieuwe internationale bands ontdekken: daar draait het al meer dan 25 jaar om tijdens London Calling. In poptempel Paradiso kun je zien wie misschien ooit in de voetsporen van Blur, Florence + The Machine, Franz Ferdinand, Tame Impala en Placebo gaan treden.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 25 en 26 mei

Prijs: vanaf 17 euro

Meer informatie en tickets

Pop On Top – Valkenburg

Met een schitterend uitzicht op het Limburgse heuvellandschap kun je komend weekend boven op de Cauberg dubbel genieten van Pop On Top. Onder anderen Nielson, Charly Lownoise en Mental Theo, Kaiser Chiefs, BLØF, Navarone en de coverkoningen Memphis Maniacs sieren de festivalposter.

Waar: Kuurpark, Valkenburg

Wanneer: 25 en 26 mei

Prijs: vanaf 47,50 euro

Meer informatie en tickets

Nielson staat op het podium tijdens Pop On Top. (Foto: ANP)

Lente Kabinet Festival – Oostzaan

In het Oostzaanse natuurpark Het Twiske maakt de serene rust dit weekend plaats voor elektronische muziek, kunst en cultuur. Namen als Jameszoo, Karel, Todd Terje, Dekmantel Soundsystem en Seun Kuti, de zoon van afrobeatlegende Fela Kuti, zijn de sterren in dit magische landschap.

Waar: Het Twiske, Oostzaan

Wanneer: 25 en 26 mei

Prijs: 48 euro (alleen nog zondagkaarten beschikbaar)

Meer informatie en tickets

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl.