Een hele dag bier drinken en toch amper dronken worden: veel festivalbezoekers herkennen het fenomeen. Schenken de taps op festivals dan speciaal bier met minder alcohol? NU.nl zoekt het uit.

Het is een van de hardnekkigste geruchten in de evenementenwereld: het bestaan van 'festivalbier'. Martine Bosch is productiemanager food and beverages bij MOJO Concerts en zij wordt er regelmatig naar gevraagd.

"Het is echt een mythe", zegt Bosch. Volgens haar is een experiment van een jaar of vijftien geleden waarschijnlijk de boosdoener. "Er werd toen tijdens een concert in de ArenA bier met een lager alcoholpercentage geschonken. Daar waren de reacties op zijn zachts gezegd niet positief op. Hierna is het naar mijn weten nooit meer gedaan, maar was de term geboren."

Volgens Bosch krijgen de concert- en festivalbezoekers hetzelfde pilsje als de mensen in de kroeg.

Kelderbier in plastic bekers

"Wij serveren op alle evenementen het zogenaamde 'kelderbier', dat ook in cafés geschonken wordt, alleen dan in PLA-bekers (beker van afbreekbaar plastic, red.). Op grote festivals als Lowlands en Down The Rabbit Hole staan tankwagens die tot 30.000 liter bier bevatten en rechtstreeks van de brouwer komen."

Lisa van der Heijden is woordvoerder van de grootste bierbrouwer van Nederland. Ook zij vindt het belangrijk om de mythe rond 'festivalbier' te ontzenuwen.

"De kwaliteit van ons bier is ontzettend belangrijk en we hanteren dan ook strikte kwaliteitsnormen. Onze evenementenservice verzorgt al het bier en de logistiek daarvan op de festivals. Dat wordt allemaal nauwkeurig gedaan en gecontroleerd. Daarmee willen we ervoor zorgen dat consumenten, waar dan ook, de beste kwaliteit krijgen."

Bier aanlengen met water onhygiënisch

De voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Robèr Willemsen kan zich ook niet voorstellen dat er 'sjoemelbier' uit de taps op festivals komt.

"In mijn periode als werknemer bij een brouwerij en nu als ondernemer heb ik het nog nooit meegemaakt. Bier aanlengen met water zou ook zeer onhygiënisch zijn, even los van hoe je het technisch zou moeten doen. Een absolute fabel dus."

Deze mening wordt ondersteund door een onderzoek dat het Eindhovens Dagblad twee jaar geleden deed samen met de Fontys School of Applied Science in Eindhoven. Zij testten bier van verschillende festivals in een laboratorium en vonden niets afwijkends.

Op festivals komt alcohol minder hard binnen

Toch blijft de vraag waarom veel festivalbezoekers na tien bier nog steeds het gevoel hebben dat ze niet beschonken zijn. Volgens Bosch spelen heel andere factoren daarbij een voorname rol.

"Allereerst: je bent de hele dag in de weer", legt ze uit. "In de kroeg tik je in een korte periode best veel alcohol achterover en ben je dus sneller dronken. Op festivals loop je rond, neemt je af en toe een colaatje en eet je regelmatig iets. Dan komt het simpelweg minder hard binnen. Veel mensen hebben daarom het gevoel dat ze niet aangeschoten raken en daarom is het gerucht dat 'festivalbier' bestaat ook zo hardnekkig."