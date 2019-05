Thomas Harteveld (28) werkt al jaren als vrijwilliger voor meerdere festivals. Voor de lol, de eer én om zijn vriendenkring te vergroten.

"Het is een perfecte manier om leuke mensen te ontmoeten", vertelt de Rotterdamse serievrijwilliger enthousiast. "Maar ik moet het wel een leuk festival vinden. Daar begint alles mee."

De ene keer is hij gastheer bij een event, dan helpt hij weer op een parkeerterrein, schenkt hij bier achter de bar of runt hij de backstage bij een podium. Het begon vijf jaar geleden bij de Pleinbioscoop.

Vrienden maken op medewerkersfeesten

"Daar zochten ze mensen om te helpen", weet hij nog goed. "Aangezien dat een evenement van negentien dagen is, leerde ik de organisatie en de andere dertigtal vrijwilligers goed kennen. Ze organiseerden ook speciale medewerkersfeesten met lekker eten en een drankje. Ik voelde me meteen thuis."

Het zaadje dat bij de openluchtbioscoop in de Maasstad werd gepland, bleek extreem vruchtbaar. Als snel volgden meer evenementen en muziekfestivals waarvoor hij zich ging inzetten.

"Ik host nu een podium tijdens het Eendracht Festival, waar ik ook help met de programmering. Daarnaast recenseer ik shows en festivals voor de lokale 3voor12 en ben ik coördinator tijdens de Popronde. Ik heb ook mijn eigen show, Bang Your Radio, op een lokale radiozender."

Harteveld zette zich - als onder meer fietsende drankverkoper - ook regelmatig in voor het inmiddels gestopte Duizel in het Park en Metropolis. Tijdens datzelfde gratis popfestival, raakte hij eens flink in de stress toen hij een belangrijk document vond.

"Ik werkte als podiumhulp in de backstage. Daar zag ik plots een vliegticket op de grond liggen. Dan schrik je wel even en moet je natuurlijk meteen uitzoeken of een artiest dat heeft laten vallen. Gelukkig was het een oud exemplaar, maar het kostte wel wat zoekwerk om te achterhalen wie de eigenaar was."

Een festival verder helpen en gelijkgestemden tegen het lijf lopen; daar gaat het vrijwilliger Thomas Harteveld om. (Foto: privébezit)

Vrijwilliger zijn heeft veel voordelen

Werken op een festival heeft volgens Harteveld veel voordelen; er is gratis catering en de reiskosten worden vergoed. Maar het belangrijkst voor hem is een festival verder helpen en gelijkgestemden tegen het lijf lopen.

"Ik heb in de afgelopen jaren best wat vrienden gemaakt", legt hij uit. "Vrijwilligers op een bepaald festival hebben vaak dezelfde smaak en interesses. Velen van hen doen ook meerdere festivals en dan kom je daar ook weer binnen."

Ervaring opdoen voor het 'echte' werk

De Rotterdammer hoopt na zijn afgebroken studies economie, filosofie en academische pabo ooit 'echt' aan de slag te gaan in de evenementenbranche.

"Maar dat zal niet meevallen", zegt hij eerlijk. "Er zijn zoveel mensen die dat willen, en je moet er maar net tussenkomen. Maar voorlopig vind ik het tof om als vrijwilliger ervaring op te doen. Daar gaat ook al heel veel tijd in zitten."

Hoewel Harteveld dus droomt van een betaalde baan op een festival, heeft hij ook bereikbaardere doelen. Zoals helpen op het Tilburgse Roadburn, een internationaal hoog aangeschreven rock-, doom- en psychedelicafestival.

"Het lijkt me heel vet om daar te werken. Dat is zo'n gaaf festival, met precies de soort spannende, nieuwe muziek waar ik gek op ben. Alleen is het lastig om daar een slaapplek te regelen, en het is ook nog tegelijk met Motel Mozaïque. Keuzes maken is dan toch best lastig."