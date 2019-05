Veel bands die op de festivals volle terreinen trekken, worden amper gedraaid op de radio. Zitten de dj’s in Hilversum te slapen of klinkt de muziek van deze succes-acts live simpelweg beter?

"80 procent van de luisteraars zit er niet op te wachten", zegt 3FM-dj Frank van der Lende eerlijk over de keuze om weinig echt alternatievere muziek in de playlist op te nemen.

"Natuurlijk probeer ik af en toe een 'moeilijker' nummer te draaien, zoals bijvoorbeeld de nieuwe Foals, die echt te gek is. Maar daarna komt dan weer iets als Douwe Bob. Anders haken veel luisteraars gewoon af en dat wil je als zender natuurlijk niet."

De dj van de 'festivalzender van Nederland' probeert zijn luisteraars toch af en toe muzikaal 'op te voeden' met onder meer nummers van festivalhits als Jungle By Night, My Baby en Altin Gün.

Radio is muzikaal behang

"Ik snap dat het bizar lijkt omdat die bands op festivals juist veel fans trekken", legt hij uit. "Maar op de radio werkt het minder goed. Het is vaak een repeterende sound en dat brengt je in een festivaltent in een flow, maar als je dan een single zo los op de radio hoort, komt dat veel minder over en kan het zelfs irriteren. Vergeet niet dat radio vaak muzikaal behang is."

“Sommige muziek brengt je op een festival in een flow, op de radio komt dat niet over” Frank van der Lende, 3FM-dj

Grote hitlijstartiesten weten vaak zowel live als op de plaat toe te slaan. Neem Bruno Mars die vorig jaar Pinkpop omver blies of Kendrick Lamar die al jaren uitblinkt op podia over de hele wereld.

Volgens Van der Lende kan een alternatieve festival-act ook best een radiohit scoren, maar het is heel zeldzaam.

De Staat is een voorbeeld van een festivalband die ook een radiohit scoorde. (Foto: ANP)

Minder catchy nummer langzaam brengen

"Witch Doctor van De Staat is zo'n uitzondering. Dat nummer is keihard, maar toch trekken mensen het goed. Naive van Tape Toy is ook een wat obscuurdere track die het nu goed doet. Het kan wel, maar je moet de wat minder catchy nummers dan wel rustig brengen, zodat de luisteraars er langzaam van gaan houden."

De dj ziet wel een trend richting alternatiever werk bij de radiozenders.

"Bij 3FM schuiven we steeds meer terug richting onze rockroots en ook op een zender als Veronica wordt nu meer gedraaid dan Guns N' Roses. En KINK is natuurlijk terug. Dat vind ik als liefhebber van spannende, stevigere muziek natuurlijk een goede ontwikkeling."

Volgens Joey Ruchtie, die al jaren bands programmeert op onder meer Eurosonic/Noorderslag, Metropolis en Paaspop, zijn er meerdere manieren om door te breken.

Livescene en streaming steeds invloedrijker

"Er zijn een aantal parallelle universums ontstaan die los van elkaar een eigen groep mensen naar de festivals trekken. Natuurlijk is radio een onderdeel, maar de live-scene zelf en streaming, worden steeds invloedrijker."

Volgens de programmeur is de voorheen gouden combinatie tussen platenlabels en radiostations dan ook niet meer heilig.

“De smaak van een grote broer of hippe vriend heeft vaak meer invloed dan wat er op de radio gedraaid wordt” Frank van der Lende, 3FM-dj

"Vroeger bepaalden labels de koers van artiesten. Nu zie je dat een artiest met zijn management eigen keuzes maakt. Neem een band als King Gizzard & The Lizard Wizard. Die zetten volop in op de livescene en zijn daar zeer succesvol mee."

Van der Lende ziet ook dat muziekliefhebbers via andere wegen dan zijn medium, artiesten ontdekken. Hij denkt dat de sociale omgeving daarin misschien wel de grootste rol speelt.

"Neem een groep als Tame Impala. Dat is gewoon een lifestyle. Mensen gaan naar die shows en staan vooraan bij festivals, omdat ze de scene die rond zo'n band hangt interessant vinden en zich ermee identificeren. De smaak van een grote broer of hippe vriend heeft vaak meer invloed dan wat er op de radio gedraaid wordt."