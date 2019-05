Wil je dit weekend nog last minute op stap? NU.nl selecteert de meest opvallende festivals. Van Soenda Festival in Utrecht tot Crisis Cross in Veeningen.

Crisis Cross - Veeningen

Dat de combinatie van muziek en motoren een gouden is, bewijst de Zwarte Cross al jaren. Crisis Cross mag gerust het kleine broertje van het festival in Lichtenvoorde genoemd worden. Voor een klein prijsje zie je motorspektakel - met zelfs een race van twee uur - en muzikale acts als Mark with a K, Kraantje Pappie en de Sallandse boerenrockers van Bökkers.

Waar: Bloemberg, Veeningen

Wanneer: 17 tot en met 19 mei

Prijs: vanaf 10 euro

Het Nederlands Bierproeffestival - Den Haag

Liefhebbers van speciaalbier kunnen komend weekend hun hart ophalen en de smaakpapillen verwennen tijdens het Nederlands Bierproeffestival. In en rond de Haagse Grote Kerk presenteren 45 Nederlandse brouwerijen meer dan 250 bieren en kun je masterclasses volgen. Ook zijn er meerdere foodtrucks voor een goede bodem. Let op: minimumleeftijd is achttien jaar.

Waar: De Grote Kerk, Den Haag

Wanneer: 16 tot en met 18 mei

Prijs: vanaf 13 euro

Benederpop - Almkerk

In de polder tussen Almkerk en Dussen wordt zaterdag het Benederpop Festival georganiseerd. Op een groot weiland kun je letterlijk in de klei genieten van flinke acts als BLØF, Ronnie Flex & Deuxperience, The Dirty Daddies, Wulf en Donnie. Gezien de matige ov-bereikbaarheid van het terrein, kun je het best met de auto komen.

Waar: Duijlweg, Almkerk

Wanneer: 18 mei

Prijs: 37,25 euro

Graspop Festival - Rasquert

In het Groningse dorp Rasquert wordt al sinds 1992 het Graspop Festival georganiseerd. Bekende namen als Herman Brood, DI-RECT en de Heideroosjes kwamen in de loop der jaren langs en tijdens deze editie zijn Waylon (met band) en Navarone de grote trekpleisters. Graspop is uitstekend bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.

Waar: IJsbaan 't Olhof, Rasquert

Wanneer: 18 mei

Prijs: 21 euro

Lakedance – Best

Recreatiepark Aquabest is tweemaal per jaar de locatie voor Lakedance. Aanstaande zaterdag vindt de eerste editie van 2019 plaats, waarbij onder anderen Lucas & Steve, MK, Brainpower, Secret Cinema, Dio en The Partysquad op vijf podia bij het strand het startschot voor de festivalzomer geven.

Waar: Recreatiepark Aquabest, Best

Wanneer: 18 mei

Prijs: 49,95 euro

Soenda Festival – Utrecht

Op het Soenda Festival wordt al meer dan tien jaar technomuziek in alle vormen gevierd. Ook voor deze editie heeft de organisatie van het evenement in de Ruigenhoekse polder een extra podium toegevoegd én weer een aantal klinkende namen geregeld. Onder hen ÂME, Fritz Kalkbrenner, Benny Rodrigues, Speedy J, Tom Trago en Paula Temple.