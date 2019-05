Drank en drugs horen voor velen bij festivals als beats en gitaren. Maar wie te diep in het glaasje kijkt of te veel pillen slikt, beleeft een minder leuke dag. Jolande Boef en haar man Nico bieden dan medische hulp. "Vaak doet een kop thee met suiker al veel goed."

"Mensen die bij ons binnen worden gebracht, hebben veel vragen. Ze snappen niet waarom ze zich zo voelen en sommigen denken zelfs dat ze doodgaan. Iemand geruststellen is dan heel belangrijk," zegt Boef.

Al 25 jaar runt ze samen met haar man Nico het EHBD Team, dat staat voor Eerste Hulp Bij Drank en Drugs. De stichting staat voornamelijk op elektronische muziekfeesten en -festivals.

Jolande Boef (midden). Alle medewerkers hebben een EHBO-diploma en een interne opleiding gericht op drugsmisbruik op zak. (Foto: privécollectie)

Belangrijkste vraag: Wat heeft iemand ingenomen?

Allereerst is het volgens de Zuid-Hollandse hulpverlener, die zelf lang in een ziekenhuis werkte, belangrijk om erachter te komen wat iemand heeft ingenomen.

“Meestal is er sprake van 'stapelen': eerst drank, dan drugs of medicijnen” Jolande Boef, hulpverlener

"Meestal is er sprake van polygebruik, oftewel stapelen. Er wordt begonnen met drank, daarna volgen drugs of medicijnen. Wij moeten doorvragen én met onze praktijkervaring een inschatting maken van de ernst van de situatie. Daarnaast doet een warme kop thee met suiker al veel goed, omdat de maag daarvan herstelt."

Het zogenaamde stapelen is volgens Jolande Boef vaak het probleem (Foto: ANP).

Gebruik van drugs groeit en verandert

Boef heeft in de kwart eeuw dat ze dit werk doet, het drugsgebruik onder jongeren zien groeien, maar ook veranderen.

"Ik heb in de jaren negentig housefeesten in de Rotterdamse Energiehal meegemaakt waar jonge meisjes - kinderen zelfs nog - zo in de war waren dat ze vertelden dat ze 'die avond nog op hun pony wilden rijden'. Dat zie je tegenwoordig veel minder. De leeftijdgrens is gelukkig wat omhoog geschoven. Nu begint het pas vanaf een jaar of zestien."

Het team behandelt alleen mensen die klachten hebben en de EHBD-tent binnenlopen. Naast medische hulpverlening krijgen ze daar ook wat menselijk advies. "Onze aanpak is 80 procent sociaal en 20 procent medisch", zegt Boef.

Geteste pillen zijn niet safe

"Veel jongens en meiden denken dat een geteste pil altijd safe is. Dat is niet waar. Er wordt maar een klein deel afgeschraapt en daar kun je weinig uit opmaken. Ik zeg altijd: de enige die echt weet wat er allemaal in zit, is de maker zelf. Vertrouw niet blind op een test."

“Artiesten waarderen ons ook, laatst kwam Lil' Kleine me nog een knuffel geven” Jolande Boef, hulpverlener

Boef werkt vaak tot in de vroege uurtjes. Ze vertrekt pas als de laatste festivalganger richting huis is. Van het feestgedruis krijgt ze weinig mee. "Maar het is dankbaar werk, hoor. De artiesten waarderen het ook. Laatst kwam Lil' Kleine me nog een knuffel geven."

Van een festival krijgt hulpverlener Jolande Boef weinig mee, maar "het is dankbaar werk". (Foto: ANP)

De persoonlijke touch is belangrijk

Meestal gaan de slachtoffers van een te hoge dosis genotsmiddelen zelf ook weer op eigen houtje naar huis of zelfs terug het terrein op of de zaal in. Maar soms moeten Boef en haar collega's een ambulance inschakelen voor vervoer naar het ziekenhuis.

"Ik geef dan altijd een visitekaartje mee en vraag of ze na een week willen laten weten hoe het met hen gaat. Die persoonlijke touch vind ik belangrijk en ik merk aan de reacties dat het ook echt gewaardeerd wordt."

'Pas op met GHB en lachgas'

In al haar jaren bij het EHBD Team zag Boef drugs in alle vormen en soorten voorbijkomen. Voor twee momenteel trendy varianten wil ze iedereen waarschuwen.

"GHB wordt veel gebruikt om te blussen als je te hard gaat. Maar dat spul is amper te doseren. Daarnaast is lachgas echt rommel, dat veel schadelijker is dan veel mensen denken. Een anesthesist moet daar acht jaar voor studeren om het goed te gebruiken tijdens operaties, waar het middel echt voor dient. Dat zegt genoeg."

Ze adviseert dan ook om goed onderzoek te doen naar wat je wil slikken of snuiven. "De huidige generatie jongeren is echt niet dom, maar soms wel laks. Je kunt tegenwoordig alles zelf vinden via Google. Lees erover en laat je informeren door instanties met verstand van zaken. Gebruik jezelf vooral niet als proefpersoon."