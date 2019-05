Voor iedereen die last minute op stap wil: een overzicht van festivals die je deze week nog kunt bezoeken. Van gratis foodfestival Trek in Rotterdam tot Legends of Rock Tribute Festival XL in Doetinchem.

Dam & Bass - Amsterdam

Breakin Science & Low Down Deep Recordings brengen een weekend vol drum-'n-bass naar de Amsterdamse Q-Factory. Wat je kunt verwachten: 48 uur vol pompende bassen met onder anderen Logan D, Majistrate, Brockie en Turno achter de draaitafel. Op zaterdagmiddag vaart er ook een speciale partyboot uit, waarop plaats is voor zeshonderd feestgangers.

Waar: Q-Factory, Amsterdam

Wanneer: 10 en 11 mei

Prijs: vanaf 44 euro

Meer informatie en tickets

Festival Trek - Rotterdam

Het rondreizende Festival Trek doet komend weekend de Maasstad aan. In het Blijdorpse Vroesenpark kun je op een bourgondische ontdekkingsreis langs een ruim aanbod streetfood: van sushi tot Surinaams en van vegan tot burgers. Dit alles is omringd met optredens van muzikaal talent en kleinkunstenaars.

Waar: Vroesenpark, Rotterdam

Wanneer: 9 tot en met 12 mei

Prijs: gratis

Meer informatie

Foodfestival Trek reist langs verschillende steden. Deze week is Rotterdam aan de beurt. (Foto: ANP)

Feestbeesten Festival - Arnhem

De naam van dit festival laat niets te raden over: het wordt feest in Arnhem. Tijdens een vrolijke mix van hits uit de jaren negentig, levensliederen en partymuziek, zijn onder anderen 2 Unlimited, Mental Theo, Jannes, Tino Martin en Snollebollekes de opzwepende reisleiders.

Waar: De Stadsblokken, Arnhem

Wanneer: 11 mei

Prijs: 29 euro

Meer informatie en tickets

Legends of Rock Tribute Festival XL - Doetinchem

Cover- en tributebands worden steeds populairder en daar springt Legends of Rock Tribute Festival XL graag op in. Met internationale odes aan AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Queen, Foo Fighters, Iron Maiden, Muse en Deep Purple een waar feest voor de liefhebbers van classic rock in het algemeen en meezingers van tijdloze hits in het bijzonder.

Waar: SaZa Topsporthal, Doetinchem

Wanneer: 11 mei

Prijs: 22 euro

Meer informatie en tickets

Music On Festival - Amsterdam

Het Amsterdamse elektronisch Music On Festival dompelt je twee dagen onder in de wereld van house en techno. Het dancefeest dat dit jaar voor de derde maal wordt georganiseerd, mengt nieuw talent met de bekendere sterren. Grote namen als Apollonia, The Martinez Brothers, Joey Daniel en techno-ster Marco Carola sieren de line-up.

Waar: Havenpark, Amsterdam

Wanneer: 11 en 12 mei

Prijs: vanaf 42 euro

Meer informatie en tickets

Antishit Fest - 's-Hertogenbosch

In de Brabantse hoofdstad Den Bosch ontmoeten de werelden van muziek, kunst en skateboarden elkaar tijdens het Antishit Fest. Met meer dan vijftig acts is het festival een culturele schop tegen de brave mainstream-cultuur. Verwacht vuige punkrock met onder anderen First Blood en NØFX, spectaculaire tricks op de skateboards en prikkelende kunstwerken.

Wanneer: 10 en 11 mei

Waar: Willem Twee, World Skate Center en Bossche Brouwers, ’s-Hertogenbosch

Prijs: vanaf 17,50 euro

Meer informatie en tickets

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit artikel.