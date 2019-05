Nadat Anne Kruiter zijn Tosca Sel op het Sneeuwbalfestival in Utrecht ten huwelijk vroeg, wist het stel het zeker. Hun bruiloft moest als de plek zijn waar ze het liefst ieder weekend zouden vertoeven: een festivalweide.

Waar de meeste stellen trouwen in een gemeentehuis en daarna feest vieren in een partycentrum, zijn er ook mensen zoals Kruiter en Sel die het anders aanpakken."We wilden onze vrienden iets bieden wat wij zelf ook gaaf zouden vinden", legt Sel uit.

"Een driedaagse festivalbruiloft leek ons echt een goed plan, maar we kwamen er al snel achter dat er flink wat bij komt kijken."

Zo ondervonden ze dat de meeste accommodaties in hun thuisstad Utrecht wel goed feesten kunnen organiseren, maar dat aan hun specifieke wensen nergens voldaan kon worden.

Tosca Sel en Anne Kruiter op hun festivalbruiloft. (Foto: Jamy Vodegel)

Een leuke locatie vinden is lastig

"Een trouwerij is meestal in een zaaltje met een Spotify-dj en als je geluk hebt, speelt er ook nog een coverband. Wij wilden live-acts en een dagprogramma. Dat bleek nergens te kunnen. En als we dan een leuke locatie hadden gevonden, was er geen vergunning voor versterkte muziek."

Uiteindelijk stuitte het Utrechtse stel op een kampeerboerderij in Ermelo die wel aan al hun eisen voldeed. Maar toen doemde een volgend probleem op.

Niet gerekend op zo veel techniek

"We bezochten veel bandavonden en hadden al snel een aantal leuke acts geboekt. Maar toen kwamen de voorwaarden binnen. Iedere band had een lijst met gewenste aantal microfoons, AV-aansluitingen, monitors en lichtinstallaties. Daar hadden we even niet op gerekend."

Kruiter en Sel deden alles zelf, waardoor ze de kosten net onder de 10.000 euro hielden. Maar daardoor zaten ze in aanloop naar de mooiste dag van hun leven wel wekenlang in hun huiskamer met tot het plafond opgestapelde bierblikken die ze in de bonus hadden gekocht.

Op de kampeerboerderij in Ermelo lukte het om een festivalsfeer neer te zetten.(Foto: Jamy Vodegel)

De schapenstal uitruimen

"Het was uiteindelijk een heerlijke dag", vertelt Sel tevreden. "Het weer was ook fantastisch en dat was echt een gelukje. Want bij regen hadden we 's ochtends nog de stal - die vol stond met veertig schapen en lammetjes - uit moeten ruimen, zodat de bands daar konden spelen."

Hoewel Sel liefst niet nog eens trouwt, zou ze het bij een tweede poging toch anders aanpakken.

"Het is een tof idee, maar de uitvoering is andere koek. Ik raad dan ook iedereen aan die geen verstand heeft van livemuziek en productie om een bedrijf in te schakelen dat je 'ontzorgt'. Dat scheelt een heleboel stress."

Robin Meerman is eventmanager bij zo'n bedrijf uit Soest. Zij ziet de festivalbruiloft als dé trend van dit moment.

Volgens Robin Meerman, die festivalbruiloften organiseert, zijn het vooral jongeren die graag de typische festivalsfeer willen op hun bruiloft. (Foto: Jamy Vodegel)

Vooral jongeren willen festivalsfeer

"Het zijn voornamelijk jongeren die jaarlijks festivals bezoeken en dat momentum ook op hun trouwdag willen terugbrengen", legt Meerman uit. "We krijgen dan ook heel vaak het verzoek om een feest te organiseren met op de eerste plaats gezelligheid, maar daarnaast die typische festivalsfeer."

Zo'n festivaltrouwerij kan volgens Meerman alle vormen en maten krijgen. Van simpelweg een tent plus podium tot uitgebreide catering inclusief foodcourt.

“Denk groot: neem je droombruiloft als uitgangspunt” Robin Meerman, eventmanager festivalbruiloften

"Mijn tip: denk groot! Ik zou zelf persoonlijk wel een Lowlands-bruiloft willen en dat is voor mij dan het uitgangspunt. Ga daarna pas wegstrepen wat financieel niet haalbaar is. Denk dus vooraf niet na over het budget, maar neem je droombruiloft als uitgangspunt."

Volgens de Rotterdamse weddingplanner Lisanne Kamp is de festivalbruiloft momenteel zeker een trend én blijvertje, maar hebben we het hoogtepunt wel gehad. "De klassieke trouwerij maakt een comeback. Je ziet nu steeds meer stellen die voor tijdloze details gaan, zoals klassieke stoelen en pasteltinten. Dan weet je immers zeker dat je de trouwfoto's over twintig jaar nog steeds mooi vindt."