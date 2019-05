Als een headliner plotseling afzegt heeft een festival een groot probleem. Teleurgestelde fans, geen gelijkwaardige vervanging kunnen krijgen en veel extra kosten bezorgen de organisatie grijze haren. Maar hoe gaan ze daarmee om?

Op de slotdag van Pinkpop 2007 is er grote paniek in Landgraaf. Amy Winehouse wordt vanwege haar beschonken staat geweigerd op de vlucht richting Nederland en dreigt haar show in Limburg te missen.

De organisatie probeert nog een privévlucht te regelen, maar de Britse zangeres bedankt voor de eer en keert huiswaarts.

Vinden gelijkwaardige vervanger vrijwel onmogelijk

"Toen brak er wel even paniek uit", kan organisator Jan Smeets zich nog goed herinneren. "Maar op de dag van de show kun je echt niets meer fixen en is het hopen dat je met het schuiven van artiesten of een nog beschikbare Nederlandse act de meubelen kunt redden. Uiteindelijk kon Krezip invallen, maar daar hebben we wel flink voor moeten betalen."

Op het moment dat een headliner op het laatste moment afzegt, duikt de festivalorganisatie meteen in haar netwerk om een gelijkwaardige vervanger te vinden. Maar in de praktijk is dat vrijwel altijd onmogelijk.

In 2007 kwam Amy Winehouse niet opdagen op Pinkpop omdat ze werd geweigerd op haar vlucht naar Amsterdam (Foto: AFP).

'Een band is geen fanfare die zomaar kan uitrukken'

"Grote artiesten hebben strakke tourschema's die al maanden voordien zijn uitgestippeld", legt Smeets uit. "En bands die niet toeren, zijn onvoorbereid en dus ook geen optie. Er moet natuurlijk worden gerepeteerd, want het is geen fanfare, die zomaar kan uitrukken."

Rob Trommelen is al meer dan 25 jaar boeker bij MOJO Concerts. In een kwart eeuw zat hij veelvuldig met zijn handen in het haar als een grote naam een festivalshow afblies of simpelweg niet op kwam dagen.

"We hadden ooit Machine Head geboekt op Wâldrock, een festival in het Friese Bergum. Bleek de band op de dag van hun show in Bergen op Zoom te staan. Dan moet je dus puzzelen in het programma, want bands willen bijvoorbeeld niet graag van de avond naar de middag verschuiven. Maar met een flinke extra 'fooi' is dat meestal wel te regelen."

“Op korte termijn is er zelden een gelijkwaardige vervanger te krijgen” Rob Trommelen, boeker bij MOJO Concerts

De Brabantse boeker moet in 2015 ook op het laatste moment op zoek naar een vervanger voor de gedroomde Pinkpop-headliner Foo Fighters, als leadzanger Dave Grohl bij een val van een Zweeds podium zijn been breekt.

"We zijn meteen met de programmacommissie om de tafel gaan zitten om onze opties te bekijken. Maar op korte termijn is er zelden een gelijkwaardige vervanger te krijgen. Soms is een beoogde band zelf wel beschikbaar, maar lukt het niet om hun crew te mobiliseren. Een top-act komt namelijk al snel met veertig man personeel aanzetten."

Het optreden van Foo Fighters op Pinkpop in 2015 werd gecanceld, later trad de band wel op in de Ziggo Dome. (Foto: NU.nl)

'Ik vraag Dave Grohl toch niet of been echt is gebroken?'

Volgens boeker Trommelen kan de artiest die afzegt uiteraard fluiten naar zijn gage (vergoeding), maar van een schadevergoeding is geen sprake. "Met een doktersverklaring lopen ze juridisch geen enkel risico, dus die is er ook altijd. Daarnaast: ik ga Dave Grohl toch niet vragen of hij wel echt zijn been heeft gebroken door een briefje van een arts te tonen?"

Het afzeggen van headliners is volgens Trommelen en Smeets 'de grootste nachtmerrie voor een festival'. Zeker als diehard fans speciaal voor die ene act hun kaartje hebben gekocht.

"Mijn boodschap aan onze bezoekers is daarom altijd duidelijk", zegt Smeets stellig. "Je koopt tickets voor een festival, niet voor een concert. Een concert kun je verplaatsen, maar bij een festival met meerdere acts is dat onmogelijk."