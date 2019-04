Iedere week duikt NU.nl diep in het hart van het festival. Wie zorgen ervoor dat jij de dag van je leven hebt en met een zak vol prachtige herinneringen naar huis gaat? Ditmaal: 3FM-dj Angelique Houtveen. "Interviewen op festivals is altijd in chaos improviseren."

Houtveen (33) is eerlijk als het over haar liefde voor festivals gaat. Als jong meisje droomde zij er nog niet bepaald van om met een tentje in de klei te staan.

"Maar mijn eerste festival, Summerjam in Duitsland, veranderde alles", legt ze uit. "Mijn toenmalige vriendje was gek op muziek en kamperen en dus ging ik een keer mee. Het bleek de ervaring van mijn leven."

Angelique Houtveen kijkt uit naar het festivalseizoen:"Nu het zonnetje begint te schijnen, gaat het meteen kriebelen."(Foto: privébezit)

Fantastische line-ups

Sindsdien is de 3FM-dj dol op muziekfestivals in de breedste zin van het woord. "Nu het zonnetje weer begint te schijnen, gaat het meteen kriebelen. De line-ups zijn ook dit jaar weer fantastisch. We beseffen ons soms niet hoeveel geluk we hebben in dit land met zoveel mooie festivals."

“We beseffen soms niet hoeveel geluk we hebben in Nederland met zoveel mooie festivals” Angelique Houtveen, 3FM-dj en festivalverslaggever

De Amsterdamse dj kan vanwege haar baan bij de NPO nu werk en passie combineren. Ze is dan ook bij zoveel mogelijk festivals aanwezig.

"Dit jaar ga ik sowieso naar Lowlands, Best Kept Secret en Down The Rabbit Hole. Dat zijn ook meteen mijn favorieten, omdat er muzikaal lekker genre-breed wordt geprogrammeerd, met onder meer veel hiphop. Daarnaast hoop ik nog naar Pinkpop, North Sea Jazz en uiteraard WOO HAH! te gaan."

De 3FM-dj werkt op meerdere grote Nederlandse festivals deze zomer (Foto: privébezit).

Met piepende banden naar het terrein

Voor Houtveen begint een festival altijd met de nodige stress. "Ik heb op vrijdagmiddag nog uitzending op 3FM en spring dan meteen na afloop in de auto om met piepende banden naar het hotel te scheuren. Daar drop ik vervolgens vliegensvlug mijn tas om zo snel mogelijk op het terrein te zijn."

“Van uitzending naar interview, het is veel schakelen. Maar dat maakt het juist zo tof” Angelique Houtveen, 3FM-dj en festivalverslaggever

Een festivaldag is voor haar altijd heel divers. "Ik loop over het terrein met een wandelzender opzoek naar leuke verhalen. Maar ik sta zelf ook regelmatig achter de knoppen om uitzending te maken. Soms word ik ineens teruggeroepen om een artiest te interviewen backstage. Het is dus vooral veel schakelen, maar dat maakt het juist zo tof."

Voor de dj is een festival dus nooit écht ontspannend. Maar soms pakt ze haar moment en is ze stellig tegen de regie in de studio.

Als fan vooraan bij Kendrick

"Afgelopen jaar heb ik op Lowlands vooraf al aangegeven dat ik de show van Kendrick Lamar per se helemaal wilde zien. Ik sta dan ook echt helemaal voorin in het eerste vak. Als een echte fan."

Diezelfde Kendrick Lamar staat hoog op haar verlanglijstje om te interviewen. Maar in de loop der jaren heeft ze al een hoop sterren voor haar microfoon gehad.

De show van Kendrick Lamar op Lowlands (2018) bezocht Houtveen als fan (foto: ANP).

Starstruck fangirl

"Soms ben ik zelf ook starstruck hoor, zoals de keer dat ik backstage Stevie Wonder op North Sea Jazz zag lopen of toen ik op een bankje naast Alabama Shakes-frontvrouw Brittany Howard zat. Ik weet op zo'n moment dan ook even niets uit te brengen."

Volgens Houtveen is artiesten interviewen op een festival vooral improviseren in chaos.

"Ik sprak ooit Stefflon Don na afloop van haar show in de X-Ray op Lowlands. Die was nog helemaal opgepompt door de adrenaline en pakte zelfs mijn microfoon af om haar verhaal te doen. Dat is echt liveverslaggeving en daar moet je dan ook in meegaan."

Een ander bijzonder gesprek had Houtveen tijdens Noorderslag met Kensington, dat zojuist de Popprijs had gewonnen.

Gaan we nog normaal doen?

"Die gasten waren nog helemaal in euforie en daardoor kwam er niet veel zinnigs uit. Ik vroeg eenmaal: 'gaan we nog normaal doen?', maar daarna ging ik in de sfeer van het moment mee. Dat is dan ook prima. Vragen van een lijstje afwerken, is sowieso meestal niet zo'n succes."

“Vragen van een lijstje afwerken is geen succes” Angelique Houtveen, 3FM-dj en festivalverslaggever

Voor de dj is haar festival geslaagd als ze goed de sfeer heeft kunnen neerzetten en goede gesprekken met artiesten én bezoekers heeft gehad.

"Als ik één echt goed interview erbij heb, is mijn festival zeker geslaagd. En als ik ooit nog Kendrick Lamar spreek, is mijn hele carrière een succes, haha."