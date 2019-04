Nog geen plannen voor Koningsdag? Er worden steeds meer festivals georganiseerd op 27 april. Een overzicht van opvallende feesten.

THE LIFE I LIVE - Den Haag

Waar je vroeger puur voor KoninginneNach naar Den Haag trok, kun je tegenwoordig twee dagen lang feestvieren in het centrum van de hofstad. Tijdens THE LIFE I LIVE komen maar liefst vijftig artiesten, onder wie Klangstof, De Likt, Son Mieux, Sef, Thijs Boontjes, Bokoesam en Donnie naar de muzikale paviljoenen in de Haagse binnenstad. Het feest blijft daarnaast niet beperkt tot de negen buitenpodia, want in de plaatselijke kroegen vinden tot in de kleine uurtjes ook tal van optredens plaats.

Waar: binnenstad, Den Haag

Wanneer: 26-27 april

Prijs: gratis

Coen en Sanders Koningsnacht Spektakel - Zwolle

Radio 538-dj's Coen en Sander weten hoe ze een feestje moeten bouwen en op Koningsnacht doen ze dit met vijftienduizend gelijkgestemden. Op de Grote Voort in Zwolle brengt het duo een avond gevuld met entertainment, muziek, nostalgie en humor. Meezingen en -brullen dus, met onder anderen Tino Martin, Glennis Grace, Paul Elstak, Lee Towers, Captain Jack en Jody Bernal.

Waar: Grote Voort, Zwolle

Wanneer: 26 april

Prijs: 28 euro

Royal Dutch - Eindhoven

Electric Orange en Majestic Dance Event hebben de handen ineengeslagen voor stadsfestival Royal Dutch in Eindhoven. Op dit gratis toegankelijke festival op het Stadhuisplein word je twee dagen lang getrakteerd op vette urban-, house- en EDM-beats van onder anderen Freddy Moreira, Puinhoop Kollektiv, Billy The Kit en Mark with a K. Let op: Royal Dutch Eindhoven hanteert een minimumleeftijd van achttien jaar en voor de toegang van het terrein geldt: vol is vol.

Waar: Stadhuisplein, Eindhoven

Wanneer: 26-27 april

Prijs: gratis

De Reactie - Enschede

Wie liever mijlenver van alle gekte wil blijven, kan zich onderdompelen in een warm bad van zompige techno op het festival De Reactie in Enschede. Hier geen oranje hoedjes en Nederlandstalige meelallers, maar snoeiharde beats van Charlotte de Witte, Ellen Allien, Lucky Done Gone en DJ Radio Slave. De industriële setting - het evenement vindt plaats in een voormalig scheikundelaboratorium - helpt daarbij om deze dag het Koningslied voorgoed uit je geheugen te wissen.

Waar: Gebouw Langezijds, Enschede

Wanneer: 27 april

Prijs: 28,50 euro

KingSize Arnhem Festival - Arnhem

In Arnhem kun je twee dagen lang op veel plekken in de stad losgaan, bijvoorbeeld tijdens het KingSize Festival op de Markt. En die naam is geen grootspraak, want er wordt zowel qua artiesten als productie flink uitgepakt. Met namen als Frenna, Boef, Diaz & Bruno, Yung Felix, SFB, Afro Bros, Nafthaly Ramona, Sjaak en Famke Louise kun je gratis een flinke portie opzwepende urban hiphop en house opsnuiven.

Waar: De Markt, Arnhem

Wanneer: 26-27 april

Prijs: gratis

In Arnhem is het tijdens Koningsdag op meerdere plekken in de stad feest (Foto: ANP).

Oranjepop - Nijmegen

Jaarlijks weten flink wat nationale en internationale acts hun weg naar Oranjepop te vinden. In het Nijmeegse Hunnerpark zijn tijdens deze editie Thomas Azier, Cassia, JOHAN, Naaz, The Grand East, Tusky, Pip Blom en Jay-Way de smaakmakers. Een fijne mix van gevestigde acts en jonge talenten, die je voor een vriendelijk prijsje op deze dag kunt zien. Kaarten zijn alleen te koop aan de kassa bij Oranjepop op Koningsdag en er kan alleen met een pinpas betaald worden.

Waar: Hunnerpark, Nijmegen

Wanneer: 27 april

Prijs: 7,50 euro

Kingsland Festival

Het Kingsland Festival bestaat vijf jaar en dat wordt groots gevierd op veel locaties. Met ruim 500.000 vierkante meter, 150 dj's en artiesten en - naar verwachting - zo'n 150.000 bezoekers, is Kingsland dan ook het grootste eendaagse dancefestival van Nederland. De line-up is met Broederliefde, Sunnery James en Ryan Marciano, Bizzey, Ronnie Flex, Lil' Kleine, Afrojack en Yellow Claw al even indrukwekkend.

Waar: Amsterdam, Den Bosch, Groningen, Rotterdam en Twente

Wanneer: 27 april

Prijs: 32,50 euro

Het festival Kingsland viert zijn vijfde verjaardag (Foto: Kingsland).