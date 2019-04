Festivals schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Maar hoe zorgt een organisatie ervoor dat een festival hip en happening blijft? NU.nl vraagt het twee experts. "Uiteindelijk draait het vooral om één ding: de beste acts boeken."

Er lijkt geen einde te komen aan de waslijst nieuwe festivals die ieder jaar de kalender nog voller maken. De meeste van deze festivals zijn blijvertjes, wat 3voor12-redacteur Atze de Vrieze enigszins verbaast.

De Utrechtse journalist volgt de festivalscene al jaren op de voet en ziet voorlopig nog geen einde in zicht van deze opmars. "Het lijkt een optelsom die niet te stoppen is", vertelt hij. "Pinkpop en Lowlands blijven onaantastbaar, maar er zijn nu veel interessante alternatieven die het ook goed doen."

'Lokale eendaagse festivals ook interessant'

De Vrieze doelt op festivals als Best Kept Secret, Into The Great Wide Open en het 'kleine broertje' van Lowlands: Down The Rabbit Hole. "Maar denk ook aan de lokale eendaagse dancefestivals, die met name in Amsterdam een heel nieuw jong publiek trekken."

Volgens de muziekjournalist moet een festival zich wel onderscheiden om de kans op succes te vergoten en de hype te overleven. "Wildeburg is een mooi voorbeeld. Dat lijkt een doorsnee festival, maar ze hebben dankzij hun 24 uursprogrammering een unieke status. Het festival is jaarlijks stijf uitverkocht."

Soms verliezen gevestigde festivals volgens De Vrieze hun charme en glans, door juist te willen vernieuwen. Hij noemt daarbij showcasefestival Crossing Border, dat grotere acts ging boeken, en London Calling, dat na jaren de Britse invalshoek losliet.

'Peperdure headliners uitstekende zet'

"Soms pakt het goed uit. Pinkpop vond zichzelf meerdere keren opnieuw uit door onder meer in de jaren negentig van één dag naar een weekendfestival te transformeren. Bij de volgende dip in het midden van de jaren nul kwamen plots peperdure headliners naar Landgraaf. Ook dit bleek een uitstekende zet."

Een ander voorbeeld van een festival dat steeds evolueert en zodoende populair blijft, is Lowlands. Trouwe bezoekers gruwelden aanvankelijk van de veranderingen in de programmering en de constant wisselende aankleding van het terrein, maar uiteindelijk bleek het te werken. Het festival blijft jaarlijks uitverkopen.

'Festivals moeten fris blijven'

"Het klinkt suf, maar een festival moet gewoon vernieuwen om fris te blijven. Lowlands heeft dat goed door. Het festival onderging meermaals een facelift. Neem de nieuwe Alpha-tent, die naast beter zicht ook grote artiesten de kans geeft om enorme stadionproducties neer te zetten."

Bente Bollmann is al elf jaar marketingmanager van datzelfde Lowlands. Hij beaamt dat het team dat het festival in de Flevopolder organiseert jaarlijks goed in de spiegel kijkt. "Als het niet goed met je festival gaat, ben je eigenlijk al te laat om dingen te veranderen", legt hij uit.

Zo werden festivalterrein en camping één, kwamen er nieuwe podia, verdwenen populaire locaties als de Magneet Bar en Titty Twister en veranderde de huisstijl compleet.

Lowlands-bezoekers schreeuwden moord en brand

"Aanvankelijk schreeuwden onze bezoekers moord en brand, want nieuw en vertrouwd voelt nu eenmaal comfortabel aan. Maar je moet 'aan de bal blijven' en vernieuwen om relevant te blijven. Ook al doet dat soms een beetje pijn|".

Nieuwe genres, beter eten, andere locaties en een nog toffere aankleding. Het helpt allemaal om opwindend en hip te blijven in de wildgroei aan nieuwe festivalaanwas. Maar volgens De Vrieze is één element in de succesformule het allerbelangrijkst: "Uiteindelijk draait het vooral om één ding: gewoon de beste acts boeken. Daar begint alles."