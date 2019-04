Wil je dit weekend nog last-minute op stap? Rob van der Zwaan van Festivalinfo selecteert de meest opvallende festivals.

Motel Mozaïque - Rotterdam

Motel Mozaïque is een cultureel stadsfestival dat sinds 2002 in Rotterdam gehouden wordt. Naast meer dan honderd nieuwe muzikale acts presenteert het festival ook kunst, performances en exposities. Dit jaar kan er genoten worden van artiesten als Apparat, Panda Bear, Fontaines D.C. en Broeder Dieleman. Motel Mozaïque zorgt er ook voor dat je op bijzondere locaties in Rotterdam kunt overnachten. Er zijn drie MoMo-hostels en het Groot Handelsgebouw wordt omgebouwd tot MoMo Art Motel.

Waar: diverse locaties, Rotterdam

Wanneer: 18 tot en met 20 april

Prijs: vanaf 37,50 euro

Meer informatie en tickets

Angus and Julia Stone tijdens een eerdere editie van Motel Mozaïque. (Foto: NU.nl)

Paaspop - Schijndel

Elk jaar wordt tijdens Pasen het terrein van de Molenheide in Schijndel omgebouwd tot enorm festivalterrein dat meer weg heeft van Las Vegas dan van het manegeterrein dat het de rest van het jaar is. Met comedy, meer dan 230 artiesten, 42 foodtrucks en veertien podia hebben de ruim 83.000 bezoekers van Paaspop altijd wat leuks te doen. Dit jaar zijn Scooter, Within Temptation, Dropkick Murphys, Oscar & The Wolf, Passenger en Ronnie Flex headliners.

Waar: Molenheide, Schijndel

Wanneer: 19 tot en met 21 april

Prijs: vanaf 63,50 euro

Meer informatie en tickets

DGTL – Amsterdam

De crème de la crème van de elektronische muziek verzamelt zich met Pasen op het Amsterdamse NSDM-terrein voor DGTL. Het festival wordt al lang niet meer alleen in Amsterdam gehouden. In 2019 zijn ook Santiago, São Paulo, Barcelona en Tel Aviv aan de beurt voor een DGTL-festival. In Amsterdam zullen met Pasen onder anderen Laurent Garnier, The Black Madonna, Maceo Plex, Ben Klock en Disclosure plaatsnemen achter de draaitafels. In tegenstelling tot voorgaande jaren is DGTL nog niet helemaal uitverkocht. Voor de vrijdag en zaterdag zijn nog tickets beschikbaar.

Waar: NSDM-terrein, Amsterdam

Wanneer: 19-21 april

Prijs: 52,50 euro

Meer informatie en tickets

De crème de la crème van de elektronische muziek verzamelt zich met Pasen op het Amsterdamse NSDM-terrein. (Foto: DGTL)

Nordic Delight - Amsterdam

Liefhebbers van Scandinavische muziek kunnen op zaterdag hun hart ophalen in de Amsterdamse Melkweg. Het fijnproeversfestival heeft deze editie onder anderen Phlake, Iris Gold, Broen en Lowly gestrikt. Ook het Noors/Nederlandse Klangstof komt een optreden geven. Naast muziek kun je ook genieten van de Scandinavische keuken en film.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 20 april

Prijs: 22,50 euro

Meer informatie en tickets

These Go to Eleven – Zwolle

In poppodium Hedon wordt voor liefhebbers van het stevige gitaarwerk voor de tweede keer het These Go to Eleven-festival georganiseerd. Met artiesten als Indian Askin, Tusky, Lonely The Brave, Teen Creeps en SONS krijgt de gevleugelde Spinal Tap uitspraak “These go to eleven” een mooie nieuwe invulling.

Waar: Hedon, Zwolle

Wanneer: 20 april

Prijs: 22 euro

Meer informatie en tickets

Criss Cross Festival – De Meern

Op Criss Cross Festival kun je in de theatersetting van de Hoge Woerd genieten van een mooi programma van wereldmuziek. Met Braziliaanse percussie uit São Paulo, opzwepende Funaná uit Kaapverdië, Roots uit Marokko en Psychedelica uit Turkije is er voor elk wat wils.

Waar: De Hoge Woerd, De Meern

Wanneer: 20 april

Prijs: 20 euro

Meer informatie en tickets

Bovenstaand overzicht kwam tot stand in samenwerking met Festivalinfo. Mist jouw favoriete festivals? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.