Wat zijn de modetrends voor festivals dit jaar? NU.nl vraagt het twee experts. "De skinny jeans met oversized shirts kunnen absoluut niet meer."

Het is ieder jaar weer een bonte verschijning op de verschillende festivals door het land. Van techno tot alternatief en van metal tot hiphop; elk genre heeft zijn specifieke bezoekers en bijbehorende kledingstijl.

Daarom is het volgens Arno Kantelberg, hoofdredacteur van Esquire, ook lastig om een algehele trend te ontdekken in de manier waarop de feestgangers zich kleden.

"Ieder festival heeft zijn eigen subcultuur", legt hij uit. "Daarbij is er vooral de suggestie van exclusiviteit, want uiteindelijk trekt iedereen natuurlijk gewoon het uniform aan dat op dit moment past bij de muzikale stroming die ze aanhangen."

Influencers zetten trends

Kantelberg denkt dat de algehele kledingtrend voornamelijk wordt gezet door influencers, die zich via sociale media vooral met bepaalde merken onderscheiden.

"Afgelopen festivalseizoen zag je bijvoorbeeld plots het merk Supreme heel veel op de festivals. Chique sportkleding als Ellesse en Fila zijn door de jaren blijvertjes gebleken, maar doorgaans ebt zo'n trend ook snel weer weg."

De modekenner zegt dat de omloopsnelheid tegenwoordig kort is. "Dat zie je ook met de 'festivalshirts', die dan overal - ogenschijnlijk organisch - plots opduiken. Zo had je een paar jaar geleden van die zwarte sweaters met in schrijfletters 'Boef' erop. En nu zie ik bijvoorbeeld overal waar ik kijk dat rood-wit-blauwe T-shirt het Levi's-logo op de borst."

Vanwege zijn functie als 3voor12-redacteur struint Timo Pisart jaarlijks tientallen festivals af. Van Roadburn tot Pinkpop en van Grasnapolsky tot Draaimolen; hij is er vrijwel altijd bij.

Pisart ziet wel duidelijke trendverschuivingen bij de bezoekers. Vooral de hiphopscene is volgens hem duidelijk in beweging. "Je ziet een duidelijke tweedeling op die festivals. Aan de ene kant zijn er de jonge mensen die best wel modebewust zijn en dure sneakers dragen, maar het ook niet erg vinden als die tijdens een festival als WOO HAH! de nodige kleerscheuren oplopen.

De tijd van bling-bling is voorbij

Aan de andere kant ziet Pisart een beweging richting punk. "Ik zie steeds vaker opvallend geverfd haar en veiligheidsspelden in de kleding. De tijd dat hiphop puur om bling-bling draaide, is echt voorbij."

Op de elektronische muziekfestivals ziet Pisart ook een duidelijke verandering. "Vroeger kleedde iedereen in die scene zich in het zwart. Als je op ADE kwam, was er echt geen kleur te bekennen. Nu is alles veel fleuriger aan het worden."

De festivalganger ziet dat alles veel fleuriger aan het worden is. "De tijd dat zo strak mogelijke skinny jeans met een enorme oversized trui in waren, zijn ook voorbij, en nu zie je juist weer een jarennegentigrave-look ontstaan met The Matrix-zonnebrillen en fluorkleuren."

Hipsters domineren festivalbeeld niet meer

Kantelberg is ook blij dat de hipsters het festivalbeeld niet meer domineren. Hij pleit vooral voor een originele look, waar moeite voor is gedaan.

"Ik heb een hekel aan desinteresse, zoals in de grungeperiode. Verder kan voor mij heel veel, als het maar origineel en smaakvol is. Maar als je nu echt wil opvallen in de massa, moet je een kostuum aantrekken. Met een pak aan ben je pas echt onderscheidend en loop je als een koning op het terrein rond."