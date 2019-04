Iedere week duikt NU.nl diep in het hart van het festival. Wie zorgen ervoor dat jij de dag van je leven hebt en met een zak vol prachtige herinneringen naar huis gaat? Ditmaal: festivalfotograaf Andreas Terlaak. "Vrienden wensen mij altijd ‘veel plezier’ als ik naar een festival ga, maar in de praktijk is het vooral keihard werken."

Voor het podium een foto van een band of soloartiest nemen, een rondje banjeren over het terrein voor wat sfeerbeeld, alles een beetje bewerken en klaar. Dat is misschien het beeld dat sommigen van festivalfotografen hebben.

Van kantoorklerk tot festivalfotograaf

In de praktijk komt er veel meer bij kijken, vertelt Rotterdammer Terlaak. Hij gaf elf jaar geleden zijn kantoorbaan bij het LOI op om fulltime aan de slag te gaan als fotograaf en won datzelfde jaar in Paradiso al de Zilveren Camera in de categorie cultuur met zijn concertfoto van Amy Winehouse.

Voor Terlaak, die voornamelijk voor NRC handelsblad werkt, is een festival fotograferen een uitdagende, pittige klus, die veel voorbereiding vereist.

Terlaak maakt een testfoto van zichzelf voor een shoot. (Foto: Andreas Terlaak).

Risico nemen voor perfecte plaat

De fotograaf probeert op voorhand al zoveel mogelijk stress weg te nemen door er heel vroeg te zijn, zodat hij niet in de file komt en zeker een kluisje heeft om zijn spullen in op te bergen.

"Dat gevoel van controle is echt belangrijk voor mij. Dat klinkt misschien wat autistisch, maar het geeft me de rust die ik voor zo'n hectisch weekend nodig heb."

“Soms moet je een gokje nemen” Andreas Terlaak, festivalfotograaf

Niemand kan de sfeer in het publiek en de actie op het podium zo goed schetsen als de festivalfotograaf. Naast een praktische voorbereiding, verdiept hij zich ook in de artiesten die optreden en hoe hun shows eruit zien.

Zo wist hij van Coldplay-zanger Chris Martin precies bij welk nummer hij een sprong van het podium maakt. Tijdens Pinkpop had Terlaak een dag later dan ook als enige een foto in de krant van dat moment.

Ook checkt hij bij beveiligers of hen is verteld over artiesten die mogelijk in de barriers gaan springen. "Soms moet je een gokje nemen", legt hij uit.

Terlaak drukt op het juiste moment af tijdens het concert van Coldplay op Pinkpop. (Foto: Andreas Terlaak).

Lopen (of rennen) voor foto's

"Ik heb ooit bij een concert van Aerosmith in de pit gestaan met een fish eye-lens op mijn camera, omdat ik wist dat Steven Tyler vaak een fotograaf close opzoekt. Dat was een flink risico, want je hebt maar drie nummers en als hij dan niet één keer mijn richting op buigt, heb ik helemaal niets. Gelukkig gebeurde het en had ik echt een schitterende plaat."

Steven Tyler zingt naar de fish eye-lens tijdens een concert. (Foto: Andreas Terlaak) .

Voor Terlaak bestaat een festivaldag vooral uit heel veel lopen - lees: rennen - om de meeste optredens te kunnen fotograferen. "Zeker nu steeds meer festivals een nachtprogramma hebben, zijn mijn werkdagen lang."

Slapen doet Terlaak amper in een festivalweekend. "Wat ik daarbij wel tof vind, is dat ik van mijn krant vaak de mogelijkheid krijg om lekker veel sfeerbeelden te maken of zelfs een trend te ontdekken."

Zo viel hem afgelopen Lowlands bijvoorbeeld op dat heel veel jongens en meiden met een panterprint rondliepen. "Daar maak ik dan meteen een project van en dat is uiteindelijk een heel toffe serie geworden."

De serie van festivalgangers in panterprint op Lowlands. (Foto: Andreas Terlaak).

Festivals versus concerten

Er is volgens Terlaak een groot verschil tussen concert- en festivalfotografie. "Bij een concertfoto gaat het om de balans tussen emotie en actie. En er moet een zekere rust in zitten. Soms is een onbewaakt moment van een artiest juist hét beeld van de show. Als ik op het terrein rondloop ben ik juist op zoek naar een beeld dat alles in context plaatst."

De fotograaf legt uit dat je op de foto moet kunnen zien welk festival het is en de sfeer aanvoelen. "Dat is dan ook meteen het toffe aan een festival als Lowlands: er is zoveel te doen, van theater tot aan dansvoorstellingen, dat er altijd goede invalshoeken zijn om een foto te maken die nog niemand heeft en misschien wel kan uitgroeien tot hét beeld van het festival."