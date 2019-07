Het festivalseizoen is in volle gang en NU.nl biedt in samenwerking met verschillende festivalorganisatoren dit jaar tickets aan voor leuke festivals. Hieronder vind je een overzicht van een aantal festivals waarvoor tickets beschikbaar zijn. Bij aankoop van elk festivalticket ontvang je drie maanden gratis Tijdschrift.nl ter waarde van 29,85 euro. Naar welk festival ga jij?

Strandfestival ZAND

Line-up:

André Hazes, Charly Lownoise & Mental Theo, Coen & Sander, Gregor Salto, Guus Meeuwis, Jamie Westland, Jeroen van der Boom, Kraantje Pappie, Kriss Kross Amsterdam, Lady Bee, Loco Loco Discoshow, MAAN, Ronnie Flex & Deuxperience, Snollebollekes, Lucas & Steve, Tino Martin, Tony Junior, Wipneus & Pim en The Dirty Daddies.

Algemene informatie Wanneer: zaterdag 24 augstus

Tijden: van 12.00 tot 00:00 uur.

Locatie: Almeerderstrand, Almere

Leeftijd: alle leeftijden, onder de 16 is begeleiding verplicht

Prijs: tickets voor 42,95 euro inclusief servicekosten. Koop nu je tickets en ontvang drie maanden gratis Tijdschrift.nl ter waarde van 29,85 euro

Je ontvangt de Tijdschrift.nl-code binnen 7 dagen in je e-mail. Het abonnement stopt automatisch

Ja, ik wil tickets

Parels van de Stad

Line-up:

Frenna, Jonna Fraser, Josylvio, Leafs, CHILDSPLAY, Sevn Alias, Cho, Dj Abstract, Kris Kross Amsterdam, Tabitha, Walter Looks, Chimp, Juvanice, Fiesta Macumba Soundsystem, Waxfiend, Rishi Romero, Geza Weisz, Rob Black, Alamaison, Benny Rodrigues, Wouter S., Samuel Deep, Full Crate, Yung Internet, SIROJ, Lee Millah, Dida, Ome Kev en veel meer.

Algemene informatie Wanneer: zaterdag 14 september 2019

Tijden: van 12.00 tot 23.00 uur.

Locatie: Havenpark, Amsterdam

Leeftijd: 18 jaar en ouder

Prijs: tickets voor 35 euro inclusief servicekosten. Koop nu je tickets en ontvang drie maanden gratis Tijdschrift.nl ter waarde van 29,85 euro

Je ontvangt de Tijdschrift.nl-code binnen 7 dagen in je e-mail. Het abonnement stopt automatisch

Ja, ik wil tickets

SMÈRRIG

Line-up:

Belle Pérez, Chipz, Zanger Kafke met Braboloco, Jonna Fraser, Snelle, Freddy Moreira, Mental Theo (classic hiphop/rnb set), Tabitha, Poke, The Partysquad (classic hiphop/rnb set), Yung Felix, Donnie, Raymon Hermans, SMÈRRIG Diskjochies, Outsiders, Prunk, Pablo Discobar Soundsystem, Chris Deluxe, The Boy Next Door, Hato, De Lievelings Dj's van je Zusje en nog veel meer.

Algemene informatie Wanneer: 26, 27 en 28 juli

Tijden: vrijdag van 18.00 tot 23.00 uur, zaterdag van 12.00 tot 00.00 uur, zondag van 12.00 tot 23.00 uur

Locatie: Tramkade, Den Bosch

Leeftijd: 18 jaar en ouder

Prijs: tickets vanaf 25 euro inclusief servicekosten. Koop nu je tickets en ontvang drie maanden gratis Tijdschrift.nl ter waarde van 29,85 euro

Je ontvangt de Tijdschrift.nl-code binnen 7 dagen in je e-mail. Het abonnement stopt automatisch

Ja, ik wil tickets

NU.nl werkt samen met diverse festivals voor de kaartverkoop. Je koopt je festivalticket op NU.nl voor de officiële prijs.