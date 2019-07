Voor Amsterdam, door Amsterdam en de plek waar Amsterdam samenkomt. Op 14 september strijkt de tweede editie van het Parels van de Stad-festival neer bij het Havenpark in Amsterdam. Koop nu je ticket voor 30 euro en ontvang een New York Pizza-voucher van 12,50 euro.

Frenna, Jonna Fraser, Josylvio, Leafs, CHILDSPLAY, Sevn Alias, Cho, Dj Abstract, Kris Kross Amsterdam, Tabitha, Walter Looks, Chimp, Juvanice, Fiesta Macumba Soundsystem, Waxfiend, Rishi Romero, Geza Weisz, Rob Black, Alamaison, Benny Rodrigues, Wouter S., Samuel Deep, Full Crate, Yung Internet, SIROJ, Lee Millah, Dida, Ome Kev en veel meer.

Algemene informatie Wanneer: zaterdag 14 september 2019

Tijden: van 12.00 tot 23.00 uur.

Locatie: Havenpark, Amsterdam

Leeftijd: 18 jaar en ouder

Prijs: tickets voor 30 euro inclusief servicekosten.

De sfeer op Parels van de Stad

Het festival is een samenwerking tussen de Amsterdamse evenementen organisaties Vunzige Deuntjes, TIKTAK, Kris Kross Amsterdam, Fiesta Macumba, Encore, Puna, Colorful, Super Social, KLEAR, Over the Moon en Geroezemoes. Verwacht muzikaal een afspiegeling van wat er speelt in het Amsterdamse nachtleven. Van hiphop tot house naar latin, salsa, techno, EDM, r&b en dancehall. Bij Parels van de Stad is er voor ieder wat wils.

