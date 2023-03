Gemeente Dijk en Waard vervangt rode potloodjes omdat ze te glad zijn

In de gemeente Dijk en Waard worden alle rode potloodjes vervangen. De gemeente ontving klachten, omdat het moeilijk was om met de potloden de hokjes in te kleuren.

De korte rode potloden zijn vervangen door langere hoekige potloden, schrijft het Noordhollands Dagblad.

De potloden zijn om 8.00 uur al vervangen. De tellers zullen de eerder ingevulde stembiljetten extra voorzichtig behandelen, zodat de kleur in de aangekruiste vakjes niet vervaagt.