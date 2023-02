Baby die nog met navelstreng aan moeder vastzat onder puin vandaan gered

In het noorden van Syrië is een pasgeboren baby onder het puin vandaan gered. Het kind zat nog met de navelstreng vast aan haar moeder, die wel overleed als gevolg van de aardbevingen. Ook de lichamen van de vader, vier broers en zussen en een tante van de baby werden gevonden onder een ingestort gebouw.

Een kinderarts bevestigt dat de medische toestand van de baby stabiel is, maar dat het meisje in slechte staat in het ziekenhuis arriveerde. Ze was onder meer onderkoeld door de kou.