Toch veel geknal in steden met vuurwerkverbod

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Vuurwerkverbod of niet, in Rotterdam, Amsterdam, Haarlem, Soest, Nijmegen en Schiedam wordt zaterdag aan het begin van de Oudejaarsavond toch flink wat vuurwerk afgestoken.

In het centrum van Amsterdam nabij de Van Baerlestraat ging al flink wat vuurwerk de lucht in. Ook elders in de hoofdstad klinkt net als vrijdag het geknal van vuurwerk.