Agent gewond nadat hij was beschoten met vuurwerk

Een agent is vrijdagavond tijdens een vuurwerkcontrole op straat gewond geraakt nadat hij was beschoten met vuurwerk. Een zeventienjarige jongen uit Schiedam is aangehouden, meldt de politie.

De agent sprak een groepje jongeren aan toen er vanuit een woning aan de Helsingborg in de Kerkbuurt vuurwerk op hem werd afgeschoten.

Het vuurwerk raakte alleen de agent, hij kreeg last van een piep in zijn oren en liep een brandwond in zijn nek op. De agent is naar het ziekenhuis gebracht vanwege zijn verwondingen.



De zeventienjarige verdachte is thuis aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.