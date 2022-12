Iedere seconde worden bijna 40 Oudejaarsloten verkocht

Volgens de Staatsloterij is er op Oudjaarsdag een enorme vraag naar Oudejaarsloten. Iedere minuut zouden er zo'n 2.268 worden verkocht, oftewel bijna 38 per seconde.

Vorig jaar werden er in totaal 7,1 miljoen loten verkocht. Toen gingen er op het piekmoment 2.206 loten per minuut over de toonbank.



De trekking van de loterij vindt traditioneel plaats tijdens Oud en Nieuw. Dit jaar is de hoofdprijs 30 miljoen euro (belastingvrij) en worden er ook 200 elektrische MINI's weggegeven. Vorig jaar viel de hoofdprijs op een lot met het eindnummer 9.