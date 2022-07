Minister-president Mark Rutte heeft via Twitter op de recente boerenprotesten gereageerd. Hij noemt de acties onacceptabel.

"Anderen moedwillig in gevaar brengen, onze infrastructuur beschadigen en mensen bedreigen die helpen opruimen, gaat alle perken te buiten", schrijft de premier. De levensgevaarlijke acties moeten volgens Rutte direct stoppen. Ook roept hij mensen op aangifte te doen als er sprake is van bedreiging.



"Er zijn genoeg andere mogelijkheden om binnen de wet je onvrede te uiten. De meeste boeren doen dat ook. Alle steun voor Rijkswaterstaat en de politie, die met man en macht werken om de gevolgen van deze acties te beperken."



Rutte is met vakantie, maar zegt wel in contact te staan met de meest betrokken ministers.

