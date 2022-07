Ondanks dat de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse een streep door de openingsdag heeft gehaald, zijn enkele wandelaars toch gaan lopen. Dat meldt Omroep Gelderland.

Sommige mensen zijn om 3.00 uur al gestart, zodat ze de zonsopkomst konden zien tijdens hun tocht.



De organisatie benadrukt dat het "echt onverstandig" is om vandaag toch te gaan lopen. "Er zijn onderweg geen faciliteiten als waterpunten of medische controleposten. Ook is de route op sommige plekken simpelweg gesloten. We kunnen mensen niet fysiek gaan tegenhouden, maar we raden het echt ten zeerste af", zegt de organisatie tegen NU.nl.