Vanwege de verwachte hitte nemen lokale overheden en Rijkswaterstaat maatregelen om verkeersproblemen door niet-werkende bruggen te voorkomen. Door de warmte kan het brugdek uitzetten, waardoor mogelijk bruggen niet meer open of dicht kunnen.

Op sommige cruciale punten, zoals bij de bruggen op de Afsluitdijk, zijn door Rijkswaterstaat automatische koelsystemen geïnstalleerd. Koeling vindt daar plaats met een buizenstelsel. De systemen schakelen zichzelf in als geconstateerd wordt dat het brugdek uitzet.



"Voor bruggen die nog handmatig in de gaten worden gehouden, was het maandag nog niet nodig om extra te koelen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Dinsdag, wanneer hogere temperaturen worden verwacht, staan medewerkers opnieuw paraat om zo nodig in te grijpen.

