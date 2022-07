De burgemeesters van Zwolle, Deventer en Raalte roepen in een gezamenlijke verklaring op de boerenblokkades bij distributiecentra van supermarkten om 20.00 uur te beëindigen. In de drie Overijsselse plaatsen zijn voedseldistributiecentra geblokkeerd door protesterende boeren.

"Ondanks alle begrip voor het demonstratierecht en de frustraties van boeren, zit er aan de blokkadeacties een houdbaarheidsdatum", laten burgemeesters Peter Snijders (Zwolle), Ron König (Deventer) en Martijn Dadema (Raalte) weten. "De boerenprotesten zijn de afgelopen tijd doorgedrongen tot de Nederlandse woonkamers, maar niemand zit te wachten op een lege ijskast."



In Zwolle is een distributiecentrum van Albert Heijn geblokkeerd. In Raalte is er een blokkade bij een centrum van de Jumbo en in Deventer gaat het om centra van de ALDI, Coop en groothandel Sligro.

