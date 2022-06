Boeren zijn van plan naar Den Haag te komen vanmiddag. Vanaf 12.00 uur, zo blijkt uit een verklaring die Farmers Defence Force heeft verspreid. Vandaag wordt in Den Haag gestemd over moties die zijn ingediend tijdens het stikstofdebat vorige week in de Tweede Kamer.

"Op 28 juni zullen we het halveren van de veestapel een gezicht gaan geven. Duidelijk maken voor welke keuzes boeren gezet worden door het misselijkmakende beleid van dit kabinet", zo staat in de verklaring die is ondertekend door 'Boeren van Nederland'.

Als het protest van boeren bij de Tweede Kamer leidt tot gevaarlijke situaties "wordt waar mogelijk opgetreden". Dat laat de gemeente Den Haag weten. Den Haag waarschuwt dat gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door "onbesuisd rondrijden van tractoren". Daarom doet de gemeente "een beroep op het verstand van boeren dat zij gevaarlijke situaties voorkomen".

Protest niet aangemeld

Het boerenprotest bij de Tweede Kamer is niet aangemeld. Als ze komen, krijgen ze volgens de gemeente wel de ruimte om hun mening te laten horen, "maar wel als je je aan de regels houdt. Dat betekent demonstreren met mensen, niet met materieel als dwangmiddel". Zo mogen doorgaande wegen niet worden geblokkeerd. "Het plein voor de Tweede Kamer is niet toegankelijk voor tractoren."



Het is nog niet duidelijk hoe de boeren naar Den Haag komen. De gemeente had twee weken geleden opgeroepen boeren onderweg naar Den Haag al tegen te houden als zij met tractoren de snelweg op zouden gaan. Die oproep "staat onverminderd", zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen.

