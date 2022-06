Het officiële programma van het boerenprotest is afgelopen. Er is een massale uittocht van de vele aanwezige boeren ontstaan, zien aanwezige NU.nl-verslaggevers.

Rijkswaterstaat waarschuwt voor een "zeer zware woensdagavondspits". Met name in het midden en oosten van het land verwacht de dienst extra drukte op de snelwegen vanwege de vertrekkende boeren.

Boeren hebben de snelweg A6 bij Emmeloord in de Noordoostpolder in beide richtingen geblokkeerd. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat sluit niet uit dat er op meer plekken zulke acties zullen komen.



De politie had al signalen ontvangen dat er mogelijk wegen zouden worden geblokkeerd. Daarom houdt de politie de Ketelbrug bij de Noordoostpolder extra in de gaten, op de weg en op het water eronder. Vooralsnog is het daar volgens Rijkswaterstaat nog rustig.

Dit artikel is onderdeel van ons liveblog. Klik hier voor de laatste updates over de boerenprotesten.