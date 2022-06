Weggebruikers doen er goed aan de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn te mijden. Volgens Rijkswaterstaat loopt de vertraging op de weg flink op. Op de route staan meerdere files, zo is te zien op de kaart van Rijkswaterstaat. De boeren zorgen daar voor kilometers langzaam rijdend verkeer.

Veel boeren verzamelden zich in de vroege ochtenduren in een weiland vlak bij de oprit naar de A1. Volgens Martijn Vorkink, die namens actiegroep Voll Gass voorop rijdt in een stoet van zeker tweehonderd trekkers, is de maat bij veel boeren vol. "Niemand heeft er zin meer in, niemand weet waar hij aan toe is. We zijn er helemaal klaar mee."

