Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) snapt dat boeren massaal protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze benadrukt opnieuw dat niet wordt getornd aan het doel - 50 procent stikstofreductie in 2030 -, maar dat provincies echt voor maatwerk kunnen zorgen.

De minister is niet uitgenodigd om bij het protest in Stroe (Barneveld) aanwezig te zijn. "Dat mag en dat snap ik ook." De agrariërs willen vooral hun zorgen en de onzekerheid waarin ze verkeren uiten. "Het is alleen maar fijn dat we in een land leven waarin je mag protesteren", zei de minister.



Van der Wal is bereid "altijd en overal" met de boeren in gesprek te gaan. "Ook om het uit te leggen."

