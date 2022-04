De politie in Arnhem heeft woensdag een man opgepakt die zorgde voor onrust op een vrijmarkt op de Eimerssingel-Oost. Omstanders belden de politie omdat hij gedreigd zou hebben en mogelijk een vuurwapen op zak had.

Het is onbekend wat de aanleiding was voor het incident, dat rond het middaguur gebeurde. Ook weet de woordvoerder nog niet tegen wie de dreigingen gericht waren en of de man daadwerkelijk een wapen bij zich had.



Veel mensen zijn getuige geweest van het incident, onder wie ook kinderen. Slachtofferhulp is ingeschakeld om ze op te vangen.

