Oranjefans uit heel Nederland en zelfs Wallonië stonden woensdag om 8.00 uur al achter de dranghekken langs de koninklijke route in Maastricht.

Zo was Marjan van Ginkel uit Barneveld samen met zes anderen al om 2.30 uur uit bed gekomen om de reis naar Maastricht te maken, zodat het gezelschap een mooi plekje kon veroveren. "We hopen de koning van dichtbij te zien", zei de met een oranje strik uitgedoste Oranjefan.

Isabelle Tinter is met haar man in alle vroegte vanuit de Waalse stad Binche naar Maastricht afgereisd. "Zeven jaar geleden waren we bij het koninklijk bezoek in Dordrecht", zegt ze vanachter een dranghek langs de route. "Ik heb de koningin toen de hand geschud. Ik hou van jullie koningspaar, dat beter is dan het onze. Menselijker, natuurlijker!"

Minder fortuinlijk waren vier in het oranje geklede Oranjefans uit Kerkrade. Ze wilden richting de Sint Servaasbrug lopen, maar werden door de politie tegengehouden. De binnenstad van Maastricht zit potdicht: mensen moeten vaak flink omlopen om een plek te vinden. Er zijn veel agenten en handhavers aanwezig. Volgens de gemeente is er langs de route plek voor 23.000 mensen.