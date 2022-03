NU.nl checkt dagelijks berichten op hun betrouwbaarheid. Bewering: Zoenen vermindert hooikoortsklachten.

Oordeel: onwaar

Op zoek naar een remedie tegen hooikoorts? Misschien is jouw vriend of vriendin of een willekeurig persoon in de kroeg wel de oplossing voor jouw problemen. Volgens websites als FEM FEM, Fashionlab en TAGMAG zou zoenen namelijk goed helpen tegen hooikoortsklachten.

Waar komt het vandaan?

Net zoals de verhalen dat gin-tonics en pissebedden zouden helpen tegen hooikoorts, duikt ook het verhaal dat zoenen goed zou zijn tegen hooikoorts met enige regelmaat op. De eerste verhalen over het positieve effect van zoenen bij hooikoorts komen uit 2006. In dat jaar werd een Japans onderzoek gepubliceerd waarin dit effect bewezen zou zijn. Ook NU.nl berichtte in dat jaar over dit onderzoek.

Aan het onderzoek deden twaalf Japanse stellen mee die niet regelmatig zoenen en waarvan beide partners last hebben van hooikoorts. Ze zoenden elkaar gedurende een half uur terwijl er liedjes, zoals Celine Dions My Heart Will Go On en Elton Johns Can You Feel The Love Tonight op de achtergrond werden afgespeeld. Om te controleren of het zoenen echt effect had, werd de stelletjes twee weken later gevraagd om een half uur alleen te knuffelen. Bij beide experimenten werd voor en na de activiteit bloed afgenomen.

Klopt het?

Hoogleraar immunologie Huub Savelkoul legt uit dat bij mensen met hooikoorts het immuunsysteem reageert op stoffen die niet schadelijk zijn en waar het lichaam niet op hoeft te reageren: pollen. Als mensen met hooikoorts in aanraking komen met sommige pollen, dan reageert het lichaam door antistoffen aan te maken.

Als je de volgende keer weer met hetzelfde soort pollen in aanraking komt, produceren deze antistoffen stofjes die de typische allergische reacties, zoals een loopneus, veroorzaken. De Japanners zouden hebben geconstateerd dat zoenen, en knuffelen niet, ervoor zorgt dat de productie van antistoffen wordt verminderd. Ze constateerden dit door het bloed twee weken na afname in een laboratorium te onderzoeken en het bloed van voor en na het zoenen te vergelijken. In bloed van na het zoenen werden inderdaad minder antistoffen geproduceerd. De Japanners concludeerden dat mensen hierdoor minder gevoelig voor pollen zijn en dus minder hooikoortsklachten hebben.

Volgens Savelkoul is dit resultaat eigenlijk onmogelijk. "Het ontstaan en het verminderen van hooikoorts is een heel geleidelijk proces. Hoeveel antistoffen je lichaam produceert, kan niet met een activiteit van een half uurtje worden veranderd."

"De meest gebruikelijke medicijnen tegen hooikoorts, anti-histaminen, werken omdat ze de werking van de stofjes die geproduceerd worden door antistoffen tegengaan, ze hebben geen invloed op de aanmaak van antistoffen zelf." Een ander middel tegen hooikoorts, immunotherapie, waarbij de aanmaak van antistoffen wel wordt beïnvloed duurt meerdere jaren.

Savelkoul zet grote vraagtekens bij de onderzoeksopzet van de Japanners. "Het onderzoek is uitgevoerd bij een te kleine groep mensen en het afgenomen bloed werd buiten het lichaam onderzocht. Als de aanmaak van antistoffen in een laboratorium lager was in bloed van mensen die hadden gezoend, dan wil dit niet zeggen dat dit in het lichaam van deze mensen zelf ook het geval was."

Het is volgens Savelkoul onduidelijk hoe de door de Japanners gevonden resultaten kunnen worden verklaard.

Conclusie

Het Japanse onderzoek was erg klein van opzet en het afgenomen bloed werd twee weken later in het laboratorium onderzocht in plaats van dat er werd onderzocht wat het effect was op de mensen zelf. Om deze redenen kan op basis van dit onderzoek niet worden geconcludeerd dat zoenen tegen hooikoorts helpt.

Daarnaast legt hoogleraar Savelkoul uit dat het niet mogelijk is dat een half uurtje zoenen invloed heeft op je pollenallergie.

Daarom beoordelen we de stelling 'zoenen vermindert hooikoortsklachten' als onwaar.