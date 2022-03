Oekraïne wil vandaag negen humanitaire corridors gebruiken om burgers te evacueren uit steden die door de Russen zijn belegerd. Het is nog onbekend waar deze negen corridors worden opgezet. Via de speciale vluchtroutes zijn tot nu toe 150.000 burgers geëvacueerd uit steden waar gevochten wordt.

Maandag werden meer dan vierduizend mensen naar veiligere gebieden gebracht. De regering hoopte toen tien humanitaire corridors in gebruik te nemen, maar dat werden er uiteindelijk zeven.

Oekraïne beschuldigde Russische troepen ervan op burgers te schieten - iets wat Rusland zelf ontkent - waardoor evacuaties niet overal konden doorgaan.

Een humanitaire corridor is een specifiek deel van een oorlogsgebied waar militaire actie niet is toegestaan. Via die route kunnen burgers het oorlogsgebied verlaten en hulporganisaties het gebied juist betreden, zonder dat er bijvoorbeeld op hen geschoten wordt.

