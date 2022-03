Oekraïense en Russische delegaties praten dinsdag online verder over beëindiging van de oorlog. Hun vierde gespreksronde begon maandag.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei maandagavond in zijn dagelijkse videoboodschap dat de onderhandelingen "best goed" verlopen, maar voegde eraan toe "dat we het moeten aankijken".

Zelensky had maandag op het laatste moment een toespraak tot de Raad van Europa afgezegd wegens dringender zaken. Hij liet niet weten of dat iets met het overleg te maken had, maar zorgde wel voor optimisme over de gesprekken tussen de al bijna drie weken strijdende partijen.

