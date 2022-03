Russische troepen hebben maandag volgens Oekraïense bronnen delen van een munitiedepot vlak bij de bezette kerncentrale van Zaporizhzhia laten ontploffen.

De explosie was in de buurt van de overblijfselen van een militaire trainingsfaciliteit, aldus het Oekraïense staatsenergiebedrijf Energoatom. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd en de Russen hebben nog niet gereageerd.

