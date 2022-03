De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft bij de NAVO opnieuw aangedrongen op een no-flyzone boven zijn land. Anders zullen er in de nabije toekomst ook raketten terechtkomen op het grondgebied van NAVO-lidstaten, waarschuwde hij.

"Als jullie ons luchtruim niet sluiten, is het slechts een kwestie van tijd totdat Russische raketten op jullie grondgebied vallen, op het grondgebied van de NAVO", zei Zelensky in een videotoespraak.

Een dag eerder kwamen 35 mensen om het leven en raakten meer dan 130 mensen gewond bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense militaire basis in Yavoriv. Die ligt op minder dan 25 kilometer van de grens met NAVO-lid Polen. Het was voor het eerst dat het oorlogsgeweld in Oekraïne de Poolse grens zo dicht naderde.

