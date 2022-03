Italië heeft het megajacht S/Y A van de Russische miljardair Andrey Melnichenko in beslag genomen.

Het 142 meter lange zeiljacht is ontworpen door de bekende Franse industrieel ontwerper Philippe Starck en heeft naar verluidt een waarde van zeker 578 miljoen dollar (omgerekend 530 miljoen euro).

Melnichenko is de oprichter van kunstmestfabrikant EuroChem Group en mijnbouw- en energiebedrijf SUEK.

Dit artikel is onderdeel van ons liveblog. Klik hier voor de laatste updates over de oorlog in Oekraïne.