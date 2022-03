Het Britse ministerie van Defensie ziet in de Russische troepenbewegingen aanwijzingen dat de eenheden ten noorden van de Oekraïense hoofdstad Kiev zich gereedmaken voor een omsingeling van de stad.

Dat is te lezen in de dagelijkse update van de militaire inlichtingendienst. De Russische eenheden zijn Kiev inmiddels tot op zo'n 25 kilometer genaderd.

