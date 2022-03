Bij de aanval op een kraamkliniek in de Zuid-Oekraïense havenstad Mariupol zijn woensdag drie doden gevallen. Het kinderziekenhuis is verwoest door Russische luchtaanvallen.

Dat laat de gemeenteraad weten in een bericht op Telegram. Eerder werd alleen nog gesproken over zeker zeventien gewonden.



Onder de dodelijke slachtoffers is ook een kind. Het is niet bekend wie de andere dodelijke slachtoffers zijn. Volgens de BBC zijn onder de gewonden ook zwangere vrouwen