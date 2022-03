De Europese Commissie is van plan om Rusland en Belarus verdere sancties op te leggen, melden ingewijden aan persbureau Reuters.

Het zou gaan om nieuwe sancties tegen enkele Russische oligarchen en parlementsleden en drie Belarussische banken.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken vergaderen dinsdag om 15.00 uur over de nieuwe sancties, die naar verwachting direct daarna bekendgemaakt zullen worden.

