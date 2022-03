De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemt het onacceptabel dat de ramen van de Russische supermarkt Priwet Rossia op de Vijzelstraat in Amsterdam zijn ingeslagen.

"Deze oorlog mag niet tot discriminatie leiden", schrijft Halsema op Instagram. Ze zegt dat Nederland geen probleem heeft met Russische burgers of Russen in ons land.



De afgelopen week kregen eigenaren van Russische supermarkten ook in andere steden dreigementen naar hun hoofd geslingerd, vooral online en via de telefoon.