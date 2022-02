In Nederland worden nu geen extra jodiumtabletten verspreid in verband met de situatie in Oekraïne. Er is nu geen extra aanleiding om de tabletten in huis te halen, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) desgevraagd.

Drogisten zien een toegenomen vraag naar deze pillen nu de Russische president Vladimir Poetin opdracht heeft gegeven om nucleaire afschrikkingsmiddelen in gereedheid te brengen.



Het innemen van de jodiumtabletten kan de kans op schildklierkanker bij een kernramp verkleinen. Er is in Nederland een centraal opgeslagen en direct te gebruiken noodvoorraad aanwezig voor het geval er een stralingsongeval gebeurt. Hoe groot de voorraad tabletten is, wil VWS niet kwijt.