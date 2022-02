De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vanavond gestemd voor het houden van een zeldzame spoedzitting van de Algemene Vergadering om de Russische aanval op Oekraïne te bespreken.

De vergadering wordt morgen gehouden. Alle 193 leden van het mondiale orgaan krijgen daarin de kans hun mening over de invasie te uiten.



De stemming in de vijftienkoppige Veiligheidsraad was procedureel, zodat Rusland zijn veto niet kon uitoefenen. De resolutie tot het bijeenroepen van de Algemene Vergadering werd aangenomen met elf stemmen voor. Rusland stemde tegen, terwijl China, India en de Verenigde Arabische Emiraten zich van stemming onthielden.