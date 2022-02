De Verenigde Staten hebben China officieel gevraagd om de Russische aanval op Oekraïne openlijk te veroordelen.

"Dit is geen tijd om aan de zijlijn te blijven staan. Iedereen moet zich laten horen en de acties van Rusland en president Vladimir Poetin streng te veroordelen", zegt perschef Jen Psaki namens het Witte Huis.



China stelde al enkele lichte sancties in tegen Rusland en sprak zich uit voor de soevereiniteit van Oekraïne. Het weigerde echter om Rusland openlijk aan te spreken op de invasie. Volgens Psaki moet Peking meer doen. "De leiders van China moeten goed naar zichzelf kijken en zich afvragen aan welke kant ze willen staan in de geschiedenisboeken."