De Russische president Vladimir Poetin zegt dat hij geen andere keuze had dan Oekraïne binnen te vallen. Volgens hem was er geen andere manier om Rusland te beschermen, waardoor het land gedwongen was om over te gaan tot militaire actie.

Eerdere maatregelen om de veiligheidssituatie te veranderen hebben niets opgeleverd, zei Poetin tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van het Russische bedrijfsleven.

Poetin verklaarde ook dat Rusland deel blijft uitmaken van de wereldeconomie en dat de Russen niet van plan zijn om schade toe te brengen aan "het systeem" waar ze onderdeel van zijn. Volgens Poetin "moeten partners dat begrijpen en Rusland niet uit dat systeem duwen".



Wereldwijd wordt de Russische inval stevig veroordeeld. Met de inval schendt Rusland het internationale recht.